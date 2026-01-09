“Taekwondo, fino a fine missione”: il libro del Maestro Park Young Ghil

Un’eredità scritta con il cuore: il Gran Maestro Park Young Ghil ha lasciato ai suoi allievi, amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto un’importante testimonianza della sua vita nel libro autobiografico “Taekwondo, fino a fine missione”.

Park Young Ghil: una vita dedicata al Taekwondo in Italia

In questo libro, il Maestro Park racconta una vita intera dedicata e devota allo sviluppo in Italia del Taekwondo, arte marziale coreana e sport olimpico. L’Italia lo ha accolto con grande calore, e lui ha ricambiato con orgoglio, portando in alto i colori italiani nel mondo di questa affascinante disciplina.

Il suo percorso è quello di un vero pioniere: come amava ripetere, “all’inizio la via non era tracciata. Dove camminammo noi, diventò strada e poi storia”. Una frase che racchiude il suo ruolo di conquistatore, guerriero ed eroe nel mondo marziale italiano.

Il Gran Maestro Park Young Ghil ha raggiunto il massimo grado di cintura nera, il 10° Dan, riconosciuto e conferito dall’Organizzazione governativa ufficiale coreana di Taekwondo, il Kukkiwon, nel dicembre 2024. Un traguardo tecnico di altissimo livello, che lo consacra come una leggenda nel Taekwondo italiano e mondiale.

“Taekwondo, fino a fine missione”: non solo un libro, ma un gesto d’amore

“Taekwondo, fino a fine missione” non è solo un’autobiografia, ma un gesto d’amore. Il Maestro Park ha scritto questo libro pensando soprattutto a tutti coloro che l’hanno conosciuto: allievi, amici, conoscenti e chiunque ambisca a vincere il grande campionato, ovvero l’olimpiade della vita sociale.

Per lui, il Taekwondo era molto più di un’arte marziale: “Il Taekwondo è una disciplina completa che educa in primo luogo la mente. Noi dobbiamo azionare le forze mentali e fisiche degli allievi, costruire i campioni della vita sociale”. Oggi, Park Young Ghil rimane una leggenda, l’eterno “Maestro Park” che ha tracciato una strada e lasciato una storia.