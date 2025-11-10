Grande finale al PalaRescifina per i Campionati Italiani Senior Cinture Nere. Tra potenza e tecnica, le categorie massime incoronano i nuovi campioni d’Italia. Il DT Nolano: “La ricerca di talenti è il cuore del nostro lavoro”.

Si è chiusa al PalaRescifina di Messina un’edizione ad alta intensità dei Campionati Italiani Senior Cinture Nere, che nella giornata conclusiva hanno visto protagoniste le categorie di peso massime, tra le più attese e spettacolari della manifestazione.

Dopo due giorni di gare di alto livello tecnico, l’ultima giornata ha regalato emozioni e potenza, con atleti concentrati al massimo per contendersi i titoli nazionali. Le pedane siciliane hanno fatto da cornice a match equilibrati e ricchi di strategia, confermando il grande stato di salute del taekwondo italiano.

“Questa è una fase cruciale per le selezioni nazionali – ha dichiarato il Direttore Tecnico Claudio Nolano –. Cadetti, Juniores e Senior stanno dimostrando che l’Italia può competere ovunque. La ricerca di nuovi talenti resta il cuore del nostro lavoro. Ora guardiamo al Roma Grand Prix 2026, che sarà un banco di prova importante davanti al pubblico di casa”.

L’edizione 2025 dei Campionati Italiani si chiude con un bilancio più che positivo: ottimo livello tecnico, grande partecipazione e una macchina organizzativa impeccabile che ha trasformato Messina in capitale del taekwondo nazionale. Ogni medaglia conquistata rappresenta una storia di crescita e dedizione, e un segnale forte per il futuro del movimento azzurro.

I nuovi campioni italiani

Nelle categorie maschili, i titoli tricolori sono andati a:

Angelo Mangione (Gruppo Taekwondo Fiamme Gialle) – oro nella -74 kg

Samuele Baliva (Centro Taekwondo Celano) – oro nella -80 kg

Angelo Garrone (Fiamme Oro Nettuno) – oro nella -87 kg

Matteo De Angelis (ASD Hwarang Sporting Club) – oro nella +87 kg

Tra le donne, i nuovi titoli italiani portano la firma di:

Aurora Ceccantini (Scuola Taekwondo Genova) – oro nella -73 kg

Anna Ciuchitu (ASD Taekwondo Leonessa) – oro nella +73 kg

Un’edizione intensa e partecipata che lascia in eredità entusiasmo, nuove conferme e prospettive promettenti per il futuro del taekwondo italiano.