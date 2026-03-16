Karate, Fiore trionfa a Roma: l’Italia chiude con otto medaglie alla Premier League

Successo negli 84 kg per l’azzurro al PalaPellicone al termine di una finale spettacolare contro Gasparian. La squadra italiana conquista complessivamente otto medaglie nella tappa romana.

La tappa di Roma della Premier League di karate si chiude con un bilancio importante per l’Italia, che conquista otto medaglie complessive. Il risultato più prestigioso arriva da Matteo Fiore, che conquista l’oro negli 84 kg al termine di una finale combattuta fino agli ultimi istanti contro il russo Eduard Gasparian, numero tre del ranking mondiale.

Sul tatami del PalaPellicone, davanti al pubblico romano, l’azzurro firma uno dei risultati più significativi della stagione internazionale in una competizione che riunisce i migliori 32 karateka del ranking WKF per ogni categoria.

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Fiore conquista l’oro nella finale degli 84 kg

“Una sensazione indescrivibile – ha dichiarato Fiore al termine dell’incontro – Vincere la prima Premier in casa è stupendo. Devo ringraziare le Fiamme Gialle che mi sono state vicine. Non mi aspettavo questo risultato ed è stata una bella sorpresa. In finale l’avversario era ostico, sempre coi ritmi alti, sapevo sarebbe stata una battaglia e alla fine l’ho vinta”.

La finale punto a punto

La sfida per il titolo si è accesa dopo circa trenta secondi ed è stata caratterizzata da continui scambi di tecniche e punti, tra calci da tre e da due punti e colpi di pugno.

Il punteggio è rimasto in equilibrio per gran parte dell’incontro, con Fiore leggermente avanti fino al pareggio di Gasparian sull’8-8 a tre secondi dalla fine.

Nell’ultimo scambio decisivo, pugno contro pugno, l’azzurro ha trovato lo yuko vincente, fissando il risultato sul 9-8 e facendo esplodere il PalaPellicone.

Otto medaglie per l’Italia

La tappa romana della Premier League WKF ha visto al PalaPellicone i campioni del mondo, i Grand Winner e i migliori karateka del ranking internazionale.

Per l’Italia arriva un bottino complessivo di otto medaglie, risultato di grande valore in una delle competizioni più prestigiose del circuito mondiale.

Tutti i medagliati italiani

ORO

– Matteo Fiore – 84 kg

ARGENTO

– Viola Lallo – 55 kg

BRONZO

– Alessio Ghinami – kata

– Erminia Perfetto – 50 kg

– Ludovica Legittimo – 50 kg

– Luca Maresca – 67 kg

– Daniele De Vivo – 75 kg

– Matteo Avanzini – +84 kg