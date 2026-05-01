Judo, Grand Slam Dushanbe: Giuffrida oro nei -52 kg, Perna bronzo. Doppietta azzurra nella stessa categoria

A due settimane dal bronzo europeo di Tbilisi, la capitana azzurra torna sul gradino più alto del podio internazionale. Kenya Perna completa una giornata storica per i colori italiani.

Una giornata da incorniciare per il judo azzurro a Dushanbe. Nella prima giornata del Grand Slam in Tagikistan l’Italia porta a casa due medaglie nella stessa categoria di peso, con Odette Giuffrida e Kenya Perna che salgono entrambe sul podio dei -52 kg: oro per la capitana azzurra, bronzo per la compagna delle Fiamme Gialle. Un risultato che vale doppio, considerato che arriva a sole due settimane dal bronzo europeo conquistato a Tbilisi.

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Giuffrida: quattro vittorie e oro in finale

Il percorso di Odette Giuffrida (Esercito) è stato netto e convincente dall’inizio alla fine. La capitana azzurra ha inanellato quattro successi consecutivi, superando nell’ordine la polacca Klimczak, l’uzbeka Rafkatova e l’altra uzbeka Akhmatova. In finale ha poi regolato la polacca Kaleta per tre shido, conquistando un oro di grande autorità che conferma il suo stato di forma straordinario. Un risultato che, dopo il bronzo continentale di Tbilisi, certifica ulteriormente il momento d’oro della judoka romana.

Perna: bronzo prezioso dopo una finale combattuta

Ottima prestazione anche per Kenya Perna (Fiamme Gialle), che ha completato la doppietta azzurra nei -52 kg. La judoka delle Fiamme Gialle ha battuto la tagika Jumaeva e la mongola Myagmarsuren prima di cedere in semifinale proprio a Kaleta, futura finalista. Nella finale per il bronzo ha poi avuto la meglio sulla mongola Tserentogtokh grazie a tre sanzioni, salendo meritatamente sul podio.

Avanzato settima nei -48 kg

Non è riuscita a salire sul podio Asia Avanzato (Fiamme Gialle) nei -48 kg, che chiude al settimo posto. La judoka azzurra aveva aperto la giornata con una vittoria sulla slovacca Tomankova, ma si è fermata ai quarti di finale contro la cinese Hui. Nel tabellone di ripescaggio non è riuscita poi a imporsi su Zhuang (CHN), vedendosi sfumare la possibilità di lottare per una medaglia.

Domani Pedrotti in gara nei -70 kg

La seconda giornata di gara a Dushanbe vedrà protagonista Irene Pedrotti (Fiamme Azzurre) nei -70 kg. L’appuntamento è in diretta streaming sulla piattaforma judo.tv.