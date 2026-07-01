Tour de France 2026 in tv e streaming: dove vederlo, percorso, tappe, squadre e favoriti

La 113ª edizione della Grande Boucle scatterà sabato 4 luglio da Barcellona con una cronometro a squadre. In programma 3.333 km, 54.450 metri di dislivello, 21 tappe e due giorni di riposo. Diretta Rai, RaiPlay, Eurosport, Discovery+ e HBO Max.

Il conto alla rovescia è quasi finito: il Tour de France 2026 partirà sabato 4 luglio da Barcellona con una cronometro a squadre e si chiuderà domenica 26 luglio a Parigi, con l’arrivo sugli Champs-Élysées e il passaggio da Montmartre.

La 113ª edizione della Grande Boucle propone un percorso di 3.333 km, con 54.450 metri di dislivello, 21 tappe e due giorni di riposo, fissati per lunedì 13 e lunedì 20 luglio. Il Tour scatterà dalla Catalogna con tre frazioni iniziali in Spagna, prima dell’ingresso in Francia.

Tour de France 2026, favoriti e protagonisti

Il grande tema tecnico sarà ancora il confronto tra i big della classifica generale. Tadej Pogačar, con la UAE Team Emirates XRG, partirà da campione in carica e andrà a caccia del quinto successo nella Grande Boucle. Tra i principali rivali ci sarà Jonas Vingegaard, leader del Team Visma | Lease a Bike e reduce dal successo al Giro d’Italia.

Attesa anche per Remco Evenepoel, con la Red Bull-Bora-Hansgrohe, e per il suo compagno Florian Lipowitz, sul podio nell’edizione 2025. La UAE potrà contare anche su Isaac Del Toro, mentre la Francia seguirà con grande attenzione il giovane Paul Seixas, 19 anni, indicato tra i nomi più interessanti della corsa.

Tra gli altri corridori da seguire ci sono Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, Jasper Philipsen e Juan Ayuso. Per l’Italia non ci sarà Jonathan Milan a difendere la maglia verde, mentre tra i portacolori azzurri figurano Antonio Tiberi, Davide Piganzoli ed Edoardo Affini, quest’ultimo al via dopo il recupero dalla caduta nella cronometro dei Campionati italiani.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tour de France 2026 in tv: l’offerta Rai

Il Tour de France 2026 sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che attraverso l’UER ha acquisito i diritti audio/video in esclusiva per l’Italia fino al 2030. Il pacchetto comprende anche Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi, sia maschili che femminili.

La copertura televisiva coinvolgerà Rai Sport HD, canale 58, e Rai 2. La programmazione seguirà lo schema abituale: le fasi iniziali delle tappe saranno su Rai Sport HD, con passaggio su Rai 2 attorno alle ore 14:00 per la parte decisiva, l’arrivo, le premiazioni e le interviste.

Tutta l’offerta sarà disponibile anche in streaming, live e on demand, su RaiPlay. La presentazione delle squadre sarà trasmessa domani, giovedì 2 luglio, su Rai Sport HD dalle 18:30 alle 20:00.

Tour de France 2026 su Eurosport, Discovery+ e HBO Max

La copertura integrale di tutte le tappe sarà garantita anche dal network Warner Bros. Discovery attraverso Discovery+ e HBO Max. Il segnale sarà disponibile pure su Eurosport 1, visibile tramite piattaforme affiliate come Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

La telecronaca sarà affidata a Luca Gregorio, con commento tecnico di Riccardo Magrini. In cabina si alterneranno anche Wladimir Belli e Moreno Moser. Per la motocronaca sono indicati Jens Voigt, Romain Bardet e Adam Blythe.

Confermato anche il dopo tappa con Ciclismo 360, in diretta sul canale YouTube di Eurosport Italia. Disponibile inoltre la funzione multiview, che consente di seguire contemporaneamente quattro flussi video scegliendo l’audio desiderato.

Tour de France 2026 anche in radio

Il racconto radiofonico della Grande Boucle passerà da Rai Radio1 Sport con la rubrica “Sulle Strade del Tour”, in onda dalla prima parte del pomeriggio. La radiocronaca dell’arrivo sarà trasmessa su Rai Radio1.

Le puntate saranno disponibili anche su RaiPlay Sound.

Il percorso del Tour de France 2026

Il Tour 2026 prevede una cronometro a squadre, una cronometro individuale, quattro tappe intermedie, sette tappe pianeggianti e otto tappe di montagna. Gli arrivi in salita saranno cinque, tra Gavarnie-Gèdre, Plateau de Solaison, Orcières-Merlette e il doppio appuntamento con l’Alpe d’Huez.

Tra le novità del percorso ci sono sette salite affrontate per la prima volta, compreso il Col de Sarenne, versante alternativo dell’Alpe d’Huez.

Tour de France 2026, calendario completo delle tappe

1ª tappa – Sabato 4 luglio

Barcellona-Barcellona, 19 km, dislivello 200 metri. Cronometro a squadre.

2ª tappa – Domenica 5 luglio

Tarragona-Barcellona, 168 km, dislivello 2.500 metri.

3ª tappa – Lunedì 6 luglio

Granollers-Les Angles, 196 km, dislivello 3.950 metri.

4ª tappa – Martedì 7 luglio

Carcassonne-Foix, 182 km, dislivello 2.750 metri.

5ª tappa – Mercoledì 8 luglio

Lannemezan-Pau, 158 km, dislivello 1.600 metri.

6ª tappa – Giovedì 9 luglio

Pau-Gavarnie-Gèdre, 186 km, dislivello 4.150 metri.

7ª tappa – Venerdì 10 luglio

Hagetmau-Bordeaux, 175 km, dislivello 850 metri.

8ª tappa – Sabato 11 luglio

Périgueux-Bergerac, 182 km, dislivello 1.150 metri.

9ª tappa – Domenica 12 luglio

Malemort-Ussel, 185 km, dislivello 3.300 metri.

Lunedì 13 luglio

Primo giorno di riposo.

10ª tappa – Martedì 14 luglio

Aurillac-Le Lioran, 167 km, dislivello 3.900 metri.

11ª tappa – Mercoledì 15 luglio

Vichy-Nevers, 161 km, dislivello 1.400 metri.

12ª tappa – Giovedì 16 luglio

Circuit de Magny-Cours-Chalon-sur-Saône, 181 km, dislivello 1.800 metri.

13ª tappa – Venerdì 17 luglio

Dole-Belfort, 205 km, dislivello 2.250 metri.

14ª tappa – Sabato 18 luglio

Mulhouse-Le Markstein, 155 km, dislivello 3.800 metri.

15ª tappa – Domenica 19 luglio

Champagnole-Plateau de Solaison, 184 km, dislivello 3.950 metri.

Lunedì 20 luglio

Secondo giorno di riposo.

16ª tappa – Martedì 21 luglio

Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains, 26 km, dislivello 500 metri. Cronometro individuale.

17ª tappa – Mercoledì 22 luglio

Chambéry-Voiron, 175 km, dislivello 2.200 metri.

18ª tappa – Giovedì 23 luglio

Voiron-Orcières-Merlette, 185 km, dislivello 3.800 metri.

19ª tappa – Venerdì 25 luglio

Gap-Alpe d’Huez, 128 km, dislivello 3.500 metri.

20ª tappa – Sabato 25 luglio

Le Bourg-d’Oisans-Alpe d’Huez, 171 km, dislivello 5.600 metri.

21ª tappa – Domenica 26 luglio

Thoiry-Parigi, 130 km, dislivello 1.000 metri.

Le squadre e i corridori del Tour de France 2026

Alpecin Premier-Tech

Silvan Diller, Ramses Debruyne, Tim Marsman, Jasper Philipsen, Edward Planckaert, Jonas Rickaert, Mathieu Van der Poel, Emiel Verstrynge.

Bahrain Victorious

Phil Bauhaus, Pello Bilbao, Damiano Caruso, Kamil Gradek, Lenny Martinez, Matej Mohoric, Robert Stannard, Antonio Tiberi, Vald Van Mechelen.

Decathlon CMA CGM Team

Tiesj Benoot, Cees Bol, Daan Hoole, Olav Kooij, Aurélien Paret-Peintre, Nicolas Prodhomme, Matthew Riccitello, Paul Seixas.

EF Education-EasyPost

Kasper Asgreen, Alex Baudin, Richard Carapaz, Ben Healy, Sean Quinn, Max Walker, Georg Steinhauser, Michael Valgren.

Groupama-FDJ United

Clément Berthet, Clément Braz Alfonso, Ewen Costiou, Lorenzo Germani, Romain Grégoire, Guillaume Martin, Quentin Pacher, Clément Russo.

Netcompany Ineos

Thymen Arensman, Egan Bernal, Tobias Foss, Filippo Ganna, Dorian Godon, Michal Kwiatkowski, Josh Tarling, Kevin Vauquelin.

Lidl-Trek

Juan Ayuso, Derek Gee, Mads Pedersen, Quinn Simmons, Mattias Skjelmose, Mathias Vacek, Carlos Verona, Tom Skujins.

Lotto-Intermarché

Huub Artz, Jenno Berckmoes, Lars Craps, Arnaud De Lie, Liam Slock, Lenner Van Eetvelt, Baptiste Veistroffer, Georg Zimmermann.

Movistar Team

Pablo Castrillo, Jefferson Cepeda, Raul Garcia Pierna, Michel Hessmann, Nelson Oliveira, Javier Romo, Einer Rubio, Cian Uijtdebroeks.

NSN Cycling Team

Lewis Askey, George Bennett, Marco Frigo, Biniam Girmay, Matis Louvel, Krists Neilands, Jake Stewart, Tom Van Asbroeck.

Red Bull-Bora-Hansgrohe

Mattia Cattaneo, Nico Denz, Remco Evenepoel, Jai Hindley, Florian Lipowitz, Jan Tratnik, Tim Van Dijke, Maxim Van Gils.

Soudal Quick-Step

Pascal Eenkhoorn, Tim Merlier, Valentin Paret-Peintre, Jasper Stuyven, Dylan Van Baarle, Bert Van Lerberghe, Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke.

Team Jayco-AlUla

Pascal Ackermann, Luke Durbridge, Felix Engelhardt, Kelland O’Brien, Ben O’Connor, Michael Matthews, Luke Plapp, Mauro Schmid.

Team Picnic PostNL

Warren Barguil, Frits Biesterbos, Pavel Bittner, John Degenkolb, Robbe Dhondt, Niklas Märkl, Julius Van der Berg, Frank Van den Broek.

Team Visma | Lease a Bike

Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Victor Campenaerts, Bruno Armirail, Edoardo Affini, Per Strand Hagenes, Davide Piganzoli, Matteo Jorgenson.

UAE Team Emirates XRG

Tadej Pogačar, Isaac Del Toro, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Nils Politt, Florian Vermeersch, Tim Wellens, Adam Yates.

Uno-X-Mobility

Jonas Abrahamsen, Anton Charmig, Magnus Cort, Tobias Halland Johannessen, Andreas Kron, Andreas Skaarseth, Torstein Træen, Søren Wærenskjold.

XDS Astana Team

Davide Ballerini, Aaron Gate, Sergio Higuita, Max Kanter, Harold Tejada, Mike Teunissen, Simone Velasco, Nicolas Vinokurov.

Pinarello Q.36.5 Pro Cycling Team

Tom Pidcock.

Tudor Pro Cycling Team

Julian Alaphilippe, Arvid De Kleijn, Marco Haller, Marc Hirschi, Rick Pluimers, Michael Storer, Matteo Trentin, Yannis Voisard.

Cofidis

Piet Allegaert, Alex Aranburu, Jenthe Biermans, Milan Fretin, Ion Izagirre, Alex Kirsch, Hugo Page, Benjamin Thomas.

TotalEnergies

Nicolas Breuillard, Joris Delbove, Alexandre Delettre, Thibault Guernalec, Jordan Jegat, Mathis Le Berre, Anthony Turgis, Mattéo Vercher.

Caja Rural-Seguros RGA

Abel Balderstone, Sebastian Berwick, Fernando Gaviria, Alex Molenaar, Joel Nicolau, Stefano Oldani, Jakub Otruba, José Félix Parra.

Dove trovare altre informazioni

Per ulteriori aggiornamenti sul Tour de France 2026 è disponibile il sito ufficiale: letour.fr/en.