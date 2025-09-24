Nella prova maschile Roberto Capello centra un prestigioso 6° posto, Agostinacchio chiude 9°. Tra le donne buone prove di Pegolo (14ª) e De Laurentiis (21ª).

Terza giornata di gare ai Campionati del Mondo di ciclismo su strada in Ruanda e ancora spazio alle prove contro il tempo.

Per l’Italia arrivano piazzamenti incoraggianti nelle cronometro juniores, con il miglior risultato di sempre per un azzurro nella rassegna iridata di categoria.

Crono juniores maschile

Sui 22 km del percorso, vinti dall’olandese Michiel Mouris in 29’07”61, Roberto Capello ha chiuso al 6° posto con un ritardo di 28”94, nuovo miglior piazzamento italiano di sempre in una crono mondiale juniores. Bene anche Mattia Agostinacchio, che ha terminato in 9ª posizione a 50”96, in una gara caratterizzata da distacchi molto contenuti: ben 11 corridori hanno chiuso entro il minuto dal vincitore.

Capello, al traguardo, ha raccontato: “Ho provato a dare il massimo e per me è stata dura soprattutto per l’altura. Forse sono partito troppo forte, ma ho cercato di recuperare a metà e in discesa. Il mio obiettivo? Vincere qualcosa tra i professionisti, ma per ora vivo il ciclismo senza pressioni, cercando di fare sempre il meglio possibile”.

Crono juniores femminile

Nella prova femminile, segnata da un percorso esigente e da un finale in salita, le azzurre hanno raccolto esperienza preziosa. Chantal Pegolo ha chiuso al 14° posto, Elena De Laurentiis al 21°, entrambe autrici di prove solide in una gara dominata dall’olandese Megan Arens, davanti alla spagnola Paula Ostiz Taco e alla norvegese Oda Aune Gissinger.

Pegolo, emozionata per il suo debutto iridato, ha dichiarato: “È stata una bellissima esperienza, il mio primo Mondiale. La salita finale è stata durissima, ma sono felice: non avevo mai fatto una cronometro e porterò a casa tanti insegnamenti”.

Sulla stessa linea De Laurentiis: “Ho dato davvero tutto, soprattutto nell’ultima salita. Sabato cercherò di migliorarmi. È un onore essere qui, ma appena torno dovrò recuperare i giorni di scuola al liceo delle Scienze umane”.

L’Italia chiude così la giornata con segnali incoraggianti dalle giovani promesse, in vista delle prossime prove in linea.