Giro d’Italia Women 2026, Vollering vince sul Colle delle Finestre ma Van der Breggen difende la maglia rosa

La tappa regina sorride a Demi Vollering, che conquista il successo sul Colle delle Finestre dopo una giornata condizionata dalla modifica del percorso. Anna Van der Breggen limita i danni e conserva il primato in classifica generale a una tappa dal termine.

Vollering si impone nella tappa regina

Demi Vollering (Fdj-Suez) conquista l’ottava frazione del Giro d’Italia Women 2026, imponendosi sul Colle delle Finestre al termine della giornata più attesa della corsa rosa femminile.

La tappa, inizialmente prevista con arrivo a Sestriere, è stata accorciata per motivi di sicurezza. Una piccola slavina e la presenza di un fronte di ghiaccio instabile hanno infatti reso necessario lo spostamento del traguardo a un chilometro dalla vetta del Colle delle Finestre.

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Van der Breggen resiste agli attacchi

Sulle rampe sterrate della salita piemontese, affrontata per la prima volta nella storia del Giro Women, Vollering ha provato più volte a fare la differenza per ridurre il distacco in classifica generale.

L’olandese della Fdj-Suez è riuscita a conquistare la vittoria di tappa davanti a Isabel Holmgren e Antonia Niedermeier, ma non è bastato per strappare la maglia rosa ad Anna Van der Breggen.

La leader della Sd Worx-Protime ha chiuso al quarto posto, contenendo il ritardo e mantenendo un margine di 50 secondi sulla stessa Vollering nella graduatoria generale.

Longo Borghini perde terreno

Giornata difficile invece per Elisa Longo Borghini, che ha tagliato il traguardo con 1’38” di ritardo dalla vincitrice. L’azzurra perde una posizione in classifica generale, scivolando dal sesto al settimo posto e vedendo svanire definitivamente le possibilità di conquistare una terza maglia rosa.

Tutto aperto prima dell’ultima tappa

La corsa si deciderà ora nell’ultima frazione con partenza e arrivo a Saluzzo. Van der Breggen partirà con il vantaggio accumulato nelle tappe precedenti, ma il percorso potrebbe offrire ancora spazio a eventuali attacchi e tentativi di ribaltare la classifica generale.