Remco Evenepoel è riuscito a riprendere e a staccare Tadej Pogacar nella crono dei Mondiali: è dominio per il belga.

Vittoria clamorosa per Remco Evenepoel ai Mondiali di crono: non solo ha conquistato un ora incredibile ma l’ha fatto riprendendo e riuscendo a staccare uno come Tadej Pogacar che era partito con ben due minuti e mezzo di anticipo.

Evenepoel fa la storia dei Mondiali di ciclismo nella crono: gara incredibile del belga

Remco Evenepoel ha fatto la storia e ha siglato un record pazzesco: dopo Glasgow e Zurigo, il belga si è infatti imposto anche in questo 2025 e ha conquistato per la terza volta consecutiva Campione il titolo di campione mondo a cronometro. È lui il terzo nella storia del ciclismo ad esserci riuscito dopo Michael Rogers e Tony Martin.

Il belga ha sorpassato Pogacar che era partito 2’30”. Secondo posto e medaglia d’argento per Jay Vine; al terzo posto, per la medaglia di bronzo, ha chiuso Ilan Van Wilder. Finisce fuori dal podio e solamente quarto quindi proprio l’attesissimo Pogacar.