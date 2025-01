Mathieu van der Poel alza bandiera bianca anche in vista della nuoa prova di Coppa del Mondo di ciclocross, quella in programma domenica 5 gennaio a Dendermonde, in Belgio. Il fuoriclasse olandese, campione del mondo della disciplina, non è ancora pronto dopo l’incidente a Loenhout a fine dicembre nel quale, a causa di una collisione contro un palo, ha riportato una contusione alle costole. Sugli sterrati e sulle dune del ciclocross questo tipo di dolore non gli consente di gareggiare e dovrà dunque ancora una volta rinunciare dopo aver saltato anche il Supeprestige di Baal dell’1 gennaio e la classica di venerdì a Coxyde, lui che invece, a dicembre, aveva vinto tutte e cinque le gare alle quali aveva preso parte, vale a dire Zonhoven, Mol, Gavere, Loenhout e Besanço, dimostrando di essere di un’altra categoria rispetto a tutti.

A causa di questo infortunio, però, van der Poel dovrà restare ancora un po’ ai box e dunque sfuma ulteriormente per lui l’esordio nell’anno solare. Le sue costole stanno migliorando, ma non abbastanza per prendersi dei rischi, anche perché sarà un’intensa stagioen di ciclismo, anche su strada, dove invece non avrebbe alcun problema a gareggiare in virtù dei percorsi in linea senza le asperità proprie del ciclocross.

LE PAROLE DEL CAMPIONE IRIDATO

Lo stesso van der Poel ha fatto il punto della situazione ai media olandesi, spiegando come per il suo rientro nel circuito del ciclocross ci sarà ancora da aspettare: “Ho fatto un test, ed è chiaro che Dendermonde arriva troppo presto. Le mie costole sono ancora troppo doloranti sul terreno irregolare. Per il momento, non ho altra scelta che rinunciare a evere pazienza”, ha spiegato il campione iridato della Alpecin-Deceuninck.

Un forfait che comunque non influirà, come detto, sulla sua programmazione stagionale: “Sull’asfalto non sento alcun dolore”, ha ribadito MDVP, che peraltro è in partenza per un ritiro di dieci giorni in Spagna in cui cercherà di recuperare del tutto dal problema fisico.

CAMPO LIBERO PER VAN AERT

E’ chiaro che però resta un forte rammarico tra gli appassionati di ciclocross, questo perché a Dendermonde si sarebbe potuto assistere a uno dei rarissimi confronti diretti tra il fuoriclasse olandese e il suo principale rivale, il fortissimo belga Wout Van Aert, a questo punto favorito assoluto di domenica, lui che è reduce dal quarto posto di Azencross. Quest’ultimo è stato a lungo out per dei problemi fisici prima, l’influenza poi, proprio nel periodo fitto di gare di fine dicembre in cui van der Poel ha potuto così spadroneggiare senza essere messo in difficoltà dal principale contendente. Nonostante la rinuncia a Dendermonde, van der Poel rimane il favorito assoluto per i Mondiali di Liévin, in Francia, che si disputeranno all’inizio di febbraio: qualora dovesse imporsi, riuscirebbe a conquistare il settimo titolo iridato, eguagliando il record attualmente detenuto dal belga Eric De Vlaeminck.

COME SEGUIRE LA TAPPA DI DENDERMONDE

Va innanzitutto ricordato che in realtà il leader della classifica generale di Coppa del Mondo è il belga Michael Vanthourenhout, che ha preso parte a tutti gli appuntamenti stagionali, piazzandosi sempre molto bene, fatto che gli ha garantito il primato con 25 punti di vantaggio su Toon Aerts. La nuova tappa, quella di Dendermonde, si terrà domenica 5 gennaio. La gara maschile Juniores avrà luogo alle ore 12, poi c’è la gara femminile Elite calendarizzata alle ore 13.40, infine l’attesissima gara maschile Elite alle ore 15.10. Le due gare Elite saranno visibili in tv in Italia su Eurosport 2, streaming per sli abbonati su Sky Go, NOW, Dazn e anche su Discovery+.