Ciclismo, Walls: “Vittoria dimostra che posso giocarmela anche su strada”

by Deborah Sartori

“Spero che mi rivedrete ancora a questi livelli. Certo la vittoria di oggi mi dice che posso stare ad alto livello anche su strada dopo il titolo olimpico su pista“. Queste le prime parole di Matthew Walls dopo la vittoria nella 105° edizione del Gran Piemonte di ciclismo, sui 168km da Rocca Canavese a Borgosesia, ai microfoni di discovery+. “Grande lavoro della squadra e chiaramente le abilità che ho sviluppato in questi anni su pista sono state utili oggi soprattutto in questo finale un po’ caotico per il posizionamento, per saltare di ruota in ruota. Ciò – ha concluso il britannico, campione olimpico nell’omnium su pista a Tokyo 2020 – conferma la valenza della pista come l’università del ciclismo“.