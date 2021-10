Ciclismo, Milano-Torino 2021: i favoriti della vigilia, spicca Alaphilippe

by Michele Muzzarelli

Julian Alaphilippe - Foto Facebook Team Deceuninck QuickStep

Mancano poche ore all’edizione 2021 della Milano-Torino, la classica più antica del ciclismo italiano che quest’anno torna sull’ambito traguardo di Superga con un percorso dal finale spettacolare e una startlist di altissima qualità. Sono infatti tantissimi i campioni attesi per una corsa che sarà il trampolino di lancio ideale verso il Giro di Lombardia in programma questo sabato.

Il protagonista più atteso sarà probabilmente Julian Alaphilippe, che torna in corsa a dieci giorni dal suo bis Mondiale nelle Fiandre. Il francese illuminerà quindi la corsa con la sua maglia iridata, ma dovrà vedersela con avversari non meno accreditati. Su tutti il duo sloveno composto da Primoz Roglic e Tadej Pogacar: il primo ha trionfato pochi giorni fa al Giro dell’Emilia, il secondo si presenta al via dopo il terzo posto della Tre Valli Varesine dove una foratura ha complicato i suoi piani. Pogacar avrà dalla sua anche corridori in grado di poter prendere in mano la corsa come Hirschi, Majka e Polanc. In grande considerazione anche Michael Woods, vincitore dell’ultima edizione della Milano-Torino terminata a Superga: il canadese avrà al suo fianco Chris Froome, il cui nome è sempre una presenza di lusso nonostante le difficoltà delle ultime stagioni.

Di grande qualità anche l’Astana, con Lutsenko e Vlasov che proveranno nuovamente a ritagliarsi un ruolo importante. E gli italiani? Certa la presenza di Vincenzo Nibali, che prosegue così il suo avvicinamento al Lombardia: su una salita breve come quella di Superga lo Squalo potrebbe accusare i violenti cambi di ritmo, ma la condizione sembra essere la migliore da molto tempo a questa parte. Domenico Pozzovivo potrebbe inventarsi qualcosa, mentre Diego Ulissi e Valerio Conti dovrebbero essere al servizio di Pogacar. Attenzione però ad Alessandro De Marchi: sulla carta gregario di Woods, il “Rosso di Buja” si è imposto nella Tre Valli Varesine mettendo in mostra una grande gamba.