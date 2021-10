Ciclismo, Giro di Lombardia 2021: data, orari, programma, tv e streaming

by Michele Muzzarelli

Giro di Lombardia - Foto Twitter

Sabato 9 ottobre il Giro di Lombardia torna in strada con l’edizione 2021, una delle più ricche degli ultimi anni per grandi campioni presenti. Da Alaphilippe a Roglic, passando per Evenepoel, Nibali, Pogacar e tantissimi altri: non mancherà lo spettacolo lungo i 239 chilometri da Como a Bergamo, a chiusura di una settimana che ha visto l’Italia protagonista assoluta nel calendario internazionale. Andiamo quindi a scoprire tutto quello che c’è da sapere per seguire in tempo reale la “Classica delle foglie morte”.

GIRO DI LOMBARDIA 2021: PERCORSO E ALTIMETRIA

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via da Como alle ore 10:30, dopo il tratto di trasferimento, mentre l’arrivo a Bergamo in Via Roma è atteso tra le ore 16:35 e le 17:20 in base alla media oraria della corsa. Gli appassionati potranno seguire integralmente il Giro di Lombardia 2021 in diretta tv su RaiSport (con passaggio su Rai2 nel pomeriggio) ed Eurosport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà l’ultima Monumento stagionale in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e molto altro ancora.