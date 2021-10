Giro di Lombardia 2021, Masnada: “Gara dura ma sono contento, Pogacar è di un altro pianeta”

by Giorgio Billone

Foto Flowizm - CC BY-NC-SA 2.0

“E’ stata una corsa dura, siamo andati veramente forte su tutte le salite. Io non ero il capitano di giornata, avevamo tre punte alla partenza, però arrivavo da un periodo di ottima condizione. Ho cercato di giocarmi le mie carte in salita, quando siamo rimasti 6-7 corridori davanti ho lavorato per Alaphilippe. Tadej però oggi è stato di un altro pianeta, non si vincono due Tour de France per niente. Ha dimostrato di essere il più forte. Io conoscevo bene la discesa, perciò sono riuscito a rientrare e ottenere un secondo posto. Sono contento”. Queste le parole di Fausto Masnada, secondo alle spalle di Pogacar al termine del Giro di Lombardia 2021, l’ultima classica monumento stagionale: “Non potevamo fare altro, io non dovevo tirare, alle spalle avevo Alaphilippe, leader del team e campione del mondo. Alla fine la squadra mi ha dato la possibilità di ottenere un secondo posto in una corsa di casa. Sono contento”.