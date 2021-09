Ciclismo, Europei Trentino 2021: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

by Michele Muzzarelli

Filippo Ganna con la maglia azzurra

Il programma completo degli Europei 2021 di ciclismo su strada, che andranno in scena in Trentino da mercoledì 8 a domenica 12 settembre. L’Italia torna ad ospitare una manifestazione di livello internazionale e lo fa con percorsi che promettono spettacolo con alcuni dei migliori corridori in circolazione pronti a giocarsi ben 13 titoli europei in palio tra le varie categorie.

TV E STREAMING – Tutte le gare degli Europei 2021 saranno trasmesse in diretta tv integrale da Eurosport, con i commenti di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Gli appassionati potranno seguire la manifestazione anche in diretta streaming grazie ai servizi di Eurosport Player (visibile anche su TimVision) e di Discovery+. Ancora ignota la programmazione completa di RaiSport per quanto riguarda la diretta in chiaro. Sportface vi terrà aggiornati giorno dopo giorno con news, classifiche, live e molto altro ancora. Di seguito il programma completo con date e orari: ad aprire le danze saranno come sempre le cronometro nei primi due giorni, poi spazio nel weekend alle prove in linea.

EUROPEI 2021: CONVOCATI ITALIA MASCHILE

EUROPEI 2021: CONVOCATI ITALIA FEMMINILE

Il programma completo degli Europei 2021

Mercoledì 8 settembre

Ore 9:15 – cronometro individuale donne junior

Ore 10:45 – cronometro individuale uomini junior

Ore 14:30 – Team Relay (cronosquadre donne/uomini)

Giovedì 9 settembre

Ore 9:15 – cronometro individuale donne U23

Ore 10:45 – cronometro individuale donne Elite

Ore 14:15 – cronometro individuale uomini U23

Ore 16:00 – cronometro individuale uomini Elite

Venerdì 10 settembre

Ore 9:00 – prova in linea uomini junior

Ore 13:50 – prova in linea donne junior

Ore 16:30 – prova in linea donne U23

Sabato 11 settembre

Ore 9:00 – prova in linea uomini U23

Ore 14:15 – prova in linea donne Elite

Domenica 12 settembre

Ore 12:30 – prova in linea uomini Elite