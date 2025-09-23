Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili dominano la semifinale, Meriano e Codato seconde dietro la Romania. Giovedì le finali, domani altri quattro equipaggi in acqua

La terza giornata dei Mondiali Assoluti e Pararowing di Shanghai porta nuove soddisfazioni all’Italia. Dopo il pass ottenuto da Giacomo Perini nel singolo PR1, altre due barche azzurre hanno conquistato la finale: il quattro di coppia maschile e il due senza femminile.

I vicecampioni olimpici Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili hanno offerto una prestazione di grande solidità, prendendo subito la testa della semifinale e gestendo il margine fino al traguardo. L’Italia ha chiuso con oltre due secondi sugli Stati Uniti e più di tre sull’Ucraina, confermandosi tra le barche più veloci della specialità. La finale è in programma giovedì alle 9:12 italiane, con avversarie di altissimo livello come Gran Bretagna, Polonia e Germania.

Nel due senza femminile, Laura Meriano e Alice Codato hanno costruito il loro accesso alla finale con intelligenza tattica: dopo aver superato la Repubblica Ceca nella prima parte di gara, hanno mantenuto saldamente la seconda piazza alle spalle delle campionesse olimpiche rumene Rusu e Radis, precedendo la Gran Bretagna. Anche per loro la resa dei conti sarà giovedì, alle 8:30 italiane.

Domani sarà una giornata ricca di impegni per i colori azzurri: in programma i quarti di finale del singolo maschile con Davide Mumolo, la semifinale del doppio Torre-Soares e quella del quattro senza maschile di Scalzone, Comini, Di Colandrea e Codato. Esordio anche per il quattro con misto PR3, con Livintchuk, Frank, Osualdini e Foresti al timone di Reto.