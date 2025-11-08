L’azzurro della Peloro Rowing conquista la terza medaglia italiana ai Mondiali di Antalya. Lanciano quarta per sei centesimi, Cesarini e Ceccarino ai quarti nel doppio misto.

Terza medaglia per l’Italia ai Mondiali di Beach Sprint di Antalya. A conquistarla è Lucio Fugazzotto, protagonista nel singolo Under 19, che si aggiudica il bronzo superando il ceco Lukas Krizek con un vantaggio di 6″71.

Un risultato di prestigio per l’atleta della Peloro Rowing, già protagonista un mese fa agli Europei con un quinto posto e ora confermatosi tra i migliori giovani specialisti della disciplina.

Sfiora invece il podio per pochissimo Maria Lanciano: la portacolori della LNI Barletta chiude al quarto posto, beffata per soli sei centesimi dalla ceca Magdalena Vlastnikova dopo una finale combattutissima.

Mattinata intensa anche per le altre barche azzurre: il doppio misto composto da Federica Cesarini e Federico Ceccarino supera la Gran Bretagna e conquista il pass per i quarti di finale, dove domani (ore 10:10) affronterà la coppia francese Lefebvre-Briard.

Niente da fare, invece, per Giovanni Ficarra, eliminato negli ottavi dal turco Aydin, padrone di casa, e per il quattro di coppia misto con timoniere – formato da Andrea Panizza, Giacomo Gentili, Ilaria Bavazzano e Maria Elena Zerboni, con Ficarra al timone – che si ferma ai recuperi contro la Francia, battuto per circa un secondo.