Da Cesarini–Ceccarino a Ficarra e Fugazzotto, il canottaggio azzurro parte con il piede giusto nella rassegna mondiale. A Pamplona diverse conferme e qualche rimpianto nei recuperi.

Comincia con il piede giusto l’avventura azzurra ai Mondiali di Beach Sprint in corso in Spagna. Nella prima giornata, dedicata ai time trials, arrivano numerose conferme e diversi pass per le fasi finali.

Doppio senior misto: Cesarini–Ceccarino centrano gli ottavi

Federica Cesarini e Federico Ceccarino chiudono al quinto posto con il tempo di 2:24.94, a poco più di tre secondi dai lituani Jancionis–Kazlauskaite, primi. Davanti agli azzurri anche Portogallo, Spagna e Germania.

Italia agli ottavi, in programma sabato dalle ore 8:51.

Quattro di coppia senior misto: Italia ai recuperi

Maria Elena Zerboni, Ilaria Bavazzano, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, con Giovanni Ficarra al timone, concludono in 2:19.48, penalizzati da un contatto con la prima boa. Ottavo posto e accesso ai recuperi di sabato mattina (dalle 7:05).

Singolo senior maschile: Ficarra vola agli ottavi

L’azzurro della Peloro Rowing, Giovanni Ficarra, chiude al quinto posto (2:35.59) su 37 partecipanti, qualificandosi per gli ottavi di finale di sabato (dalle 7:35). Davanti a lui Wolff (Germania), Bak (USA), Hamill (Nuova Zelanda) e Martin (Spagna).

Doppio U19 misto: Messina–Tamborrino al secondo time trial

Silvia Messina e Pasquale Tamborrino terminano in 2:40.10, decimo tempo generale. Non basta per il pass diretto: i due torneranno in acqua domani alle 8:43 per il secondo time trial.

Doppio U19 femminile: Cilli–Antoni ai quarti

Barbara Cilli e Maja Antoni (LNI Barletta e CC Saturnia) si piazzano quinte con il tempo di 2:55.28. Le azzurre volano ai quarti di finale di domani (dalle 14:25).

Doppio U19 maschile: Magazzù–Sciavicco Fasano quarti

Ottimo esordio per Stefan Domenic Magazzù e Andrea Sciavicco Fasano, che chiudono il time trial in 2:31.57, quarti assoluti. Accedono così ai quarti di finale in programma domani dalle 13:25.

Singolo U19 femminile: Lanciano in rimonta, agli ottavi

Maria Lanciano, campionessa europea in carica, chiude sesta (3:02.62) nel primo time trial, qualificandosi per gli ottavi di domani (dalle 12:05).

Singolo U19 maschile: Fugazzotto centra gli ottavi

Lucio Fugazzotto (Peloro Rowing) realizza il quarto tempo in 2:38.35, staccando il pass per gli ottavi di finale (dalle 11:30 di venerdì).

Con sei equipaggi già qualificati e altri pronti a giocarsi tutto nei recuperi, l’Italia apre al meglio i Mondiali di Beach Sprint 2025, confermando la solidità del movimento e il lavoro dei tecnici federali.