Terza giornata di gare ad Antalya: il doppio misto con Federica Cesarini e Federico Ceccarino vola ai quarti di finale. Eliminati Giovanni Ficarra e il quattro di coppia misto.

Prosegue lo spettacolo degli World Rowing Beach Sprint Finals 2025 ad Antalya (Turchia), dove l’Italia continua a farsi valere in tutte le categorie. Dopo i due bronzi conquistati nella giornata di ieri con il doppio Under 19 maschile (Andrea Sciavicco Fasano e Stefan Domenic Magazzù) e femminile (Barbara Cilli e Maja Antoni), la terza giornata ha offerto nuove emozioni con gli azzurri impegnati tra recuperi e ottavi di finale.

In programma il recupero del quattro di coppia misto con timoniere (7:25), gli ottavi del singolo maschile di Giovanni Ficarra (7:51) e del doppio misto con Federica Cesarini e Federico Ceccarino (9:07), seguiti dai quarti Under 19 dei singolisti Lucio Fugazzotto e Maria Lanciano (alle 11:10 e 12:20).

Le gare sono trasmesse in diretta su Rai Play e World Rowing.

Doppio misto – Cesarini e Ceccarino inarrestabili

Grande prova per Federica Cesarini e Federico Ceccarino, protagonisti di una gara spettacolare contro la formazione britannica.

Ceccarino scatta velocissimo e raggiunge per primo l’imbarcazione, dove lo attende la compagna. Una boa insidiosa a metà percorso rallenta leggermente l’azione degli azzurri, che però restano pienamente in corsa.

La svolta arriva nel finale: la Gran Bretagna perde il ritmo a causa di un problema tecnico — Cameron Pearchon perde remo e carrello — e l’Italia ne approfitta.

Con uno sprint perfetto e Federica Cesarini a chiudere la prova sul pulsante d’arrivo, gli azzurri conquistano il pass per i quarti di finale.

ITALIA AI QUARTI DI FINALE

Singolo maschile – Ficarra fuori agli ottavi

Non basta la generosità di Giovanni Ficarra per accedere ai quarti. L’azzurro, concentrato e determinato, ha trovato sulla sua strada un avversario di casa in grande forma.

Dopo una buona partenza a terra, Ficarra ha pagato qualcosa in acqua, accumulando circa cinque secondi di ritardo alla boa. Nonostante un’ottima virata e un finale in rimonta, non riesce a colmare il gap.

Una prestazione comunque positiva per il portacolori della Peloro Rowing, quinto agli ultimi Europei.

ITALIA ELIMINATA

Quattro di coppia misto con timoniere – Azzurri out di un soffio

Sfiora l’impresa il quattro di coppia misto con timoniere, composto da Maria Elena Zerboni, Ilaria Bavazzano, Andrea Panizza, Giacomo Gentili e Giovanni Ficarra.

Rispetto al time trial cambia il capovoga: Andrea Panizza prende la guida con Gentili al terzo carrello.

Partenza ottima per gli azzurri, avanti di due secondi alla boa. Ma nel tratto finale la Francia recupera e si arriva al fotofinish. Nella corsa verso il traguardo Maria Elena Zerboni dà tutto, ma l’Italia viene beffata per appena un secondo.

ITALIA ELIMINATA

Bilancio azzurro e prossimi appuntamenti

Con i due bronzi conquistati ieri e il doppio misto ancora in corsa, l’Italia conferma la propria competitività in tutte le categorie del Mondiale di Beach Sprint 2025, in attesa dei risultati dei giovani singolisti Lucio Fugazzotto e Maria Lanciano, impegnati nei quarti Under 19.

Risultati live: Canottaggio.org – Speciale Beach Sprint Finals 2025