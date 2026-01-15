Canottaggio: svelato il nome per il dopo Tizzano alla presidenza della FIC

Il canottaggio italiano si prepara ad una nuova fase della sua storia. Dopo l’inaspettata e prematura scomparsa di Davide Tizzano, presidente federale venuto a mancare lo scorso 29 dicembre 2025, Rossano Galtarossa, dirigente della Canottieri Padova ed ex atleta simbolo della Nazionale, ha ufficializzato la propria candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Canottaggio. A riportarlo sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport.

Una decisione presa in un momento molto delicato per lo sport in questione, maturata però con l’obiettivo di portare avanti i progetti avviati e consolidare il percorso di crescita del movimento remiero nazionale.

Il significato della candidatura di Galtarossa

La decisione di Rossano Galtarossa di candidarsi nasce da un sentimento che va oltre l’ambizione di guidare la Federazione, prima umano che sportivo. Il dirigente della Canottieri Padova ha voluto ricordare Tizzano sottolineando come la sua perdita abbia colpito duramente l’intero ambiente federale, trasformando il dolore in una spinta per crescere e fare ancora meglio.

In una recente intervista Galtarossa ha così parlato del suo predecessore: “La prematura scomparsa di Davide ha portato una grande tristezza, ma anche la volontà di impegnarci ancora di più per realizzare le progettualità condivise”.

La candidatura si inserisce dunque in un contesto di continuità istituzionale, con l’intenzione di preservare e sviluppare il lavoro svolto negli ultimi anni, mantenendo comunque saldo il legame tra base, società e vertici federali.

Chi è Rossano Galtarossa: carriera leggendaria al servizio della Federazione

Rossano Galtarossa sostituirà con ogni probabilità Davide Tizzano alla guida della Federazione Italiana Canottaggio. Ma chi è questo dirigente pronto a prendere le redini di questo sport?

Nato a Padova il 6 luglio 1972, Galtarossa è uno dei più grandi interpreti del canottaggio azzurro di sempre, quindi non avrebbe bisogno di chissà quante presentazioni. È infatti l’atleta italiano già medaglia nella storia olimpica del canottaggio, con il punto più alto che non può che essere l’oro di Sydney 2000 nei quattro di coppia.

A questo trionfo si aggiungono altre riconoscenze importanti come l’argentino di Pechino 2008, il bronzo di Barcellona 1992 e quello di Atene 2004, oltre ai cinque titoli mondiali conquistati in carriera. Non solo. Galtarossa detiene anche il ricorso di sei partecipazioni olimpiche consecutive. Un vero e proprio patrimonio pronto a mettersi al servizio della Federazione.