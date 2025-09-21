Azzurri del quattro di coppia e azzurre del due senza centrano la semifinale nella prima giornata di gare.

La rassegna iridata di canottaggio è cominciata con ottime notizie per l’Italia. Nella giornata inaugurale dei Mondiali Assoluti (domenica 21 settembre 2025), il quattro di coppia maschile formato da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili ha dominato la propria batteria.

Partenza aggressiva e ritmo altissimo hanno subito messo alle corde gli avversari, con la sola Ucraina capace di restare in scia nella prima metà di gara. Progressivamente gli azzurri hanno aumentato il margine: +1.48 ai 1000 metri, +2.56 ai 1500, per poi chiudere con un tempo di 5:38.09, il migliore delle eliminatorie. In semifinale anche la Gran Bretagna (5:39.44) e la Germania (5:41).

Buone indicazioni anche dal due senza femminile. Laura Meriano e Alice Codato, reduci dall’argento europeo e dall’oro in Coppa del Mondo, hanno imposto un ritmo deciso sin dalle prime palate, accumulando fino a due secondi e mezzo di vantaggio sulla Francia. Negli ultimi 500 metri, però, Cornelis e Peron hanno piazzato un forcing decisivo, sorpassando le italiane negli ultimi metri: solo 53 centesimi hanno separato le due imbarcazioni al traguardo. A completare il quadro delle batterie, i successi di Serbia e Romania, quest’ultima con il miglior tempo assoluto. Nonostante la sconfitta di misura, Italia promossa in semifinale.