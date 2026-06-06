Zero offerte, Leao ‘prigioniero’ del Milan: c’è un rischio

Rafael Leao continua a parlare del proprio futuro e il Milan, almeno pubblicamente, continua a non reagire. È questo il punto che sta facendo discutere nelle ultime ore, perché quando il giocatore più rappresentativo della rosa lascia intendere più volte di guardare altrove, il rischio non riguarda soltanto il mercato. Riguarda anche il valore del cartellino.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Leao è tornato a esprimere il desiderio di misurarsi in un altro campionato, con una preferenza che porta soprattutto verso la Premier League. Dichiarazioni che arrivano a pochi giorni di distanza da altre parole simili e che inevitabilmente alimentano la sensazione di un rapporto arrivato a un punto delicato.

Il problema per il Milan è che, a oggi, non risultano offerte concrete. E questa è probabilmente la contraddizione più evidente della vicenda. Da una parte c’è un calciatore che non nasconde la voglia di cambiare aria. Dall’altra non c’è ancora un club disposto a presentarsi con una proposta all’altezza delle aspettative rossonere.

Leao, il prezzo che continua a scendere

Fino a un paio di stagioni fa Leao veniva considerato uno dei grandi patrimoni tecnici del calcio europeo. L’annata appena conclusa, però, non ha confermato quei livelli. Numeri discreti, qualche lampo, ma anche molte partite in cui è sembrato lontano dall’essere il leader che il Milan si aspettava.

In queste situazioni il mercato ragiona in modo molto semplice. Se un giocatore rende meno del previsto e contemporaneamente lascia trapelare la volontà di partire, il potere contrattuale del club proprietario diminuisce. Chi compra sa che esiste una disponibilità alla cessione e prova inevitabilmente a trattare al ribasso.

La Gazzetta dello Sport sottolinea proprio questo aspetto: a Casa Milan cresce il timore di una svalutazione ulteriore del cartellino. Un timore che non nasce oggi. Già un anno fa le valutazioni attorno al portoghese erano diverse rispetto al passato e il trend non sembra essersi invertito.

Un Milan senza una posizione forte

C’è poi un altro elemento che accompagna tutta la vicenda. Le parole di Leao non sono state seguite da prese di posizione pubbliche da parte della dirigenza. Nessuna smentita, nessuna chiusura netta, nessun messaggio destinato a raffreddare il dibattito.

Tutto nella norma, visto che al momento il Milan non ha alcun dirigente e non sa ancora chi guiderà la squadra il prossimo anno. L’idea della cessione è presente nei rossoneri, ma servirà qualcuno disposto a investire una cifra importante.

Per il momento, però, il mercato racconta altro. Leao guarda alla Premier e alle grandi sfide europee. Il Milan aspetta. Le offerte, quelle vere, non sono ancora arrivate.