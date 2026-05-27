Sportface TVPrime
Sportface TVPrime
Calcio

Amichevoli pre-Mondiale 2026 su Sky e NOW: programma completo dal 28 maggio al 10 giugno con Italia, Germania e Francia

Franz Monaco
-
Kylian Mbappè Francia
Kylian Mbappe of France celebrates during France vs Italy, Football UEFA Nations Leage match in Paris, France, September 06 2024

Si entra nel vivo della preparazione al Mondiale di Stati Uniti, Messico e Canada: due gare degli azzurri di Spalletti in programma, contro Lussemburgo il 3 giugno e contro la Grecia il 7 giugno. Tredici giorni di calcio internazionale su Sky Sport Calcio e NOW.

Il conto alla rovescia per il Mondiale di calcio di Stati Uniti, Messico e Canada è ufficialmente cominciato. Da giovedì 28 maggio a mercoledì 10 giugno su Sky e in streaming su NOW va in scena un ricco programma di amichevoli internazionali di preparazione, con l’Italia protagonista in due occasioni e le big europee tutte in campo. Punto di riferimento: Sky Sport Calcio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’Italia in campo due volte

Gli azzurri scendono in campo mercoledì 3 giugno contro il Lussemburgo — in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio, telecronaca di Fabio Caressa e Riccardo Montolivo — e domenica 7 giugno contro la Grecia, anche questa in differita a mezzanotte con Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi al microfono.

Il programma completo

Giovedì 28 maggio

  • Ore 20.45 — Repubblica d’Irlanda-Qatar | Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio | Zancan

Venerdì 29 maggio

  • Ore 20.30 — Bosnia Erzegovina-Macedonia del Nord | Sky Sport Max e Sky Sport 252 | Marceddu

Sabato 30 maggio

  • Ore 14.00 — Scozia-Curaçao | Sky Sport Calcio | Benincampi

Domenica 31 maggio

  • Ore 15.00 — Svizzera-Giordania | Sky Sport Calcio | Zanon
  • Ore 20.45 — Germania-Finlandia | Sky Sport Calcio | Nicolodi

Lunedì 1° giugno

  • Ore 19.30 — Turchia-Macedonia del Nord | Sky Sport Calcio | Massara

Martedì 2 giugno

  • Ore 18.00 — Croazia-Belgio | Sky Sport Calcio | Ciarravano
  • Ore 20.45 — Galles-Ghana | Sky Sport Calcio | Benincampi

Mercoledì 3 giugno

  • Ore 20.45 — Olanda-Algeria | Sky Sport Calcio | Massara
  • Ore 00.00 (differita) — Lussemburgo-Italia | Sky Sport Calcio | Caressa/Montolivo

Giovedì 4 giugno

  • Ore 21.10 — Francia-Costa d’Avorio | Sky Sport Calcio | Gentile

Venerdì 5 giugno

  • Ore 19.45 — Ungheria-Finlandia | Sky Sport Calcio | Marceddu

Sabato 6 giugno

  • Ore 15.00 — Belgio-Tunisia | Sky Sport Calcio | Massara
  • Ore 19.45 — Portogallo-Cile | Sky Sport 251 | Gentile
  • Ore 21.00 — Inghilterra-Nuova Zelanda | Sky Sport Calcio | Zancan

Domenica 7 giugno

  • Ore 15.00 — Liechtenstein-Cipro | Sky Sport Calcio | Zanon
  • Ore 18.30 — Danimarca-Ucraina | Sky Sport Calcio | Ciarravano
  • Ore 20.45 — Croazia-Slovenia | Sky Sport Calcio | Bagnulo
  • Ore 00.00 (differita) — Grecia-Italia | Sky Sport Calcio | Caressa/Bergomi

Lunedì 8 giugno

  • Ore 21.10 — Francia-Irlanda del Nord | Sky Sport Calcio | Gentile

Martedì 9 giugno

  • Ore 19.00 — Ungheria-Kazakistan | Sky Sport Calcio | Mastrorilli

Mercoledì 10 giugno

  • Ore 21.00 — Inghilterra-Costarica | Sky Sport Calcio | Zancan
  • Ore 21.45 — Portogallo-Nigeria | Sky Sport Arena | Nucera

Change privacy settings
×