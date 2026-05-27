Amichevoli pre-Mondiale 2026 su Sky e NOW: programma completo dal 28 maggio al 10 giugno con Italia, Germania e Francia

Si entra nel vivo della preparazione al Mondiale di Stati Uniti, Messico e Canada: due gare degli azzurri di Spalletti in programma, contro Lussemburgo il 3 giugno e contro la Grecia il 7 giugno. Tredici giorni di calcio internazionale su Sky Sport Calcio e NOW.

Il conto alla rovescia per il Mondiale di calcio di Stati Uniti, Messico e Canada è ufficialmente cominciato. Da giovedì 28 maggio a mercoledì 10 giugno su Sky e in streaming su NOW va in scena un ricco programma di amichevoli internazionali di preparazione, con l’Italia protagonista in due occasioni e le big europee tutte in campo. Punto di riferimento: Sky Sport Calcio.

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L’Italia in campo due volte

Gli azzurri scendono in campo mercoledì 3 giugno contro il Lussemburgo — in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio, telecronaca di Fabio Caressa e Riccardo Montolivo — e domenica 7 giugno contro la Grecia, anche questa in differita a mezzanotte con Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi al microfono.

Il programma completo

Giovedì 28 maggio

Ore 20.45 — Repubblica d’Irlanda-Qatar | Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio | Zancan

Venerdì 29 maggio

Ore 20.30 — Bosnia Erzegovina-Macedonia del Nord | Sky Sport Max e Sky Sport 252 | Marceddu

Sabato 30 maggio

Ore 14.00 — Scozia-Curaçao | Sky Sport Calcio | Benincampi

Domenica 31 maggio

Ore 15.00 — Svizzera-Giordania | Sky Sport Calcio | Zanon

Ore 20.45 — Germania-Finlandia | Sky Sport Calcio | Nicolodi

Lunedì 1° giugno

Ore 19.30 — Turchia-Macedonia del Nord | Sky Sport Calcio | Massara

Martedì 2 giugno

Ore 18.00 — Croazia-Belgio | Sky Sport Calcio | Ciarravano

Ore 20.45 — Galles-Ghana | Sky Sport Calcio | Benincampi

Mercoledì 3 giugno

Ore 20.45 — Olanda-Algeria | Sky Sport Calcio | Massara

| Sky Sport Calcio | Massara Ore 00.00 (differita) — Lussemburgo-Italia | Sky Sport Calcio | Caressa/Montolivo

Giovedì 4 giugno

Ore 21.10 — Francia-Costa d’Avorio | Sky Sport Calcio | Gentile

Venerdì 5 giugno

Ore 19.45 — Ungheria-Finlandia | Sky Sport Calcio | Marceddu

Sabato 6 giugno

Ore 15.00 — Belgio-Tunisia | Sky Sport Calcio | Massara

Ore 19.45 — Portogallo-Cile | Sky Sport 251 | Gentile

| Sky Sport 251 | Gentile Ore 21.00 — Inghilterra-Nuova Zelanda | Sky Sport Calcio | Zancan

Domenica 7 giugno

Ore 15.00 — Liechtenstein-Cipro | Sky Sport Calcio | Zanon

Ore 18.30 — Danimarca-Ucraina | Sky Sport Calcio | Ciarravano

Ore 20.45 — Croazia-Slovenia | Sky Sport Calcio | Bagnulo

Ore 00.00 (differita) — Grecia-Italia | Sky Sport Calcio | Caressa/Bergomi

Lunedì 8 giugno

Ore 21.10 — Francia-Irlanda del Nord | Sky Sport Calcio | Gentile

Martedì 9 giugno

Ore 19.00 — Ungheria-Kazakistan | Sky Sport Calcio | Mastrorilli

Mercoledì 10 giugno