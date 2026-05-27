Amichevoli pre-Mondiale 2026 su Sky e NOW: programma completo dal 28 maggio al 10 giugno con Italia, Germania e Francia

Si entra nel vivo della preparazione al Mondiale di Stati Uniti, Messico e Canada: due gare degli azzurri di Spalletti in programma, contro Lussemburgo il 3 giugno e contro la Grecia il 7 giugno. Tredici giorni di calcio internazionale su Sky Sport Calcio e NOW.
Il conto alla rovescia per il Mondiale di calcio di Stati Uniti, Messico e Canada è ufficialmente cominciato. Da giovedì 28 maggio a mercoledì 10 giugno su Sky e in streaming su NOW va in scena un ricco programma di amichevoli internazionali di preparazione, con l’Italia protagonista in due occasioni e le big europee tutte in campo. Punto di riferimento: Sky Sport Calcio.
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L’Italia in campo due volte
Gli azzurri scendono in campo mercoledì 3 giugno contro il Lussemburgo — in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio, telecronaca di Fabio Caressa e Riccardo Montolivo — e domenica 7 giugno contro la Grecia, anche questa in differita a mezzanotte con Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi al microfono.
Il programma completo
Giovedì 28 maggio
- Ore 20.45 — Repubblica d’Irlanda-Qatar | Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio | Zancan
Venerdì 29 maggio
- Ore 20.30 — Bosnia Erzegovina-Macedonia del Nord | Sky Sport Max e Sky Sport 252 | Marceddu
Sabato 30 maggio
- Ore 14.00 — Scozia-Curaçao | Sky Sport Calcio | Benincampi
Domenica 31 maggio
- Ore 15.00 — Svizzera-Giordania | Sky Sport Calcio | Zanon
- Ore 20.45 — Germania-Finlandia | Sky Sport Calcio | Nicolodi
Lunedì 1° giugno
- Ore 19.30 — Turchia-Macedonia del Nord | Sky Sport Calcio | Massara
Martedì 2 giugno
- Ore 18.00 — Croazia-Belgio | Sky Sport Calcio | Ciarravano
- Ore 20.45 — Galles-Ghana | Sky Sport Calcio | Benincampi
Mercoledì 3 giugno
- Ore 20.45 — Olanda-Algeria | Sky Sport Calcio | Massara
- Ore 00.00 (differita) — Lussemburgo-Italia | Sky Sport Calcio | Caressa/Montolivo
Giovedì 4 giugno
- Ore 21.10 — Francia-Costa d’Avorio | Sky Sport Calcio | Gentile
Venerdì 5 giugno
- Ore 19.45 — Ungheria-Finlandia | Sky Sport Calcio | Marceddu
Sabato 6 giugno
- Ore 15.00 — Belgio-Tunisia | Sky Sport Calcio | Massara
- Ore 19.45 — Portogallo-Cile | Sky Sport 251 | Gentile
- Ore 21.00 — Inghilterra-Nuova Zelanda | Sky Sport Calcio | Zancan
Domenica 7 giugno
- Ore 15.00 — Liechtenstein-Cipro | Sky Sport Calcio | Zanon
- Ore 18.30 — Danimarca-Ucraina | Sky Sport Calcio | Ciarravano
- Ore 20.45 — Croazia-Slovenia | Sky Sport Calcio | Bagnulo
- Ore 00.00 (differita) — Grecia-Italia | Sky Sport Calcio | Caressa/Bergomi
Lunedì 8 giugno
- Ore 21.10 — Francia-Irlanda del Nord | Sky Sport Calcio | Gentile
Martedì 9 giugno
- Ore 19.00 — Ungheria-Kazakistan | Sky Sport Calcio | Mastrorilli
Mercoledì 10 giugno
- Ore 21.00 — Inghilterra-Costarica | Sky Sport Calcio | Zancan
- Ore 21.45 — Portogallo-Nigeria | Sky Sport Arena | Nucera