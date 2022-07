Lazio-Siviglia: continua la trattativa per Luis Alberto. Lotito chiede 25 milioni

by Marzia Bosco

Luis Alberto - Foto LiveMedia/Fabrizio Corradetti

Continua la contrattazione tra Lazio e Siviglia per Luis Alberto. Il club spagnolo vorrebbe riportare in patria il centrocampista, ma le proposte economiche non soddisfano Lotito che chiede almeno 25 milioni di euro, anche perché il 30% dell’incasso andrà nelle casse del Liverpool.