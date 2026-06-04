Juventus, il nuovo bomber lo porta Vlahovic

La storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus sembra essere arrivata al capolinea. Dopo mesi di contatti, incontri e tentativi di trovare una soluzione, le trattative per il rinnovo si sarebbero definitivamente arenate. Uno scenario che cambia completamente i piani bianconeri.

Ormai la decisione è presa: l’attaccante serbo è libero di trovarsi un’altra squadra a parametro zero e il prossimo anno non giocherà con la Juventus che, dall’altro lato, dovrà trovare almeno un altro attaccante.

Paradossalmente, però, proprio l’addio di Vlahovic potrebbe aprire una strada interessante per il futuro dell’attacco juventino. Secondo diverse indiscrezioni di mercato, il Newcastle continua a monitorare con attenzione la situazione dell’ex Fiorentina.

Il club inglese cerca un centravanti di livello internazionale e il profilo del serbo resta particolarmente apprezzato. Se l’operazione dovesse prendere forma, potrebbe generare un effetto domino tutt’altro che banale.

L’incastro che piace alla Juventus

Il nome che torna d’attualità è quello di Nick Woltemade. L’attaccante tedesco era arrivato in Premier League tra grandi aspettative e con un investimento superiore ai 50 milioni di euro. Il rendimento però non ha rispettato completamente le previsioni iniziali del Newcastle.

Una situazione che potrebbe spingere il club inglese a fare alcune valutazioni. Difficile immaginare una cessione a titolo definitivo alle stesse cifre spese per acquistarlo. Più realistico pensare a formule differenti, magari un prestito con diritto di riscatto oppure con obbligo legato a determinati obiettivi.

Ed è qui che la Juventus potrebbe inserirsi. Woltemade piace per caratteristiche tecniche e prospettive future. È un attaccante diverso rispetto a Vlahovic, più mobile, più associativo nel gioco e capace di occupare diverse zone del campo. Un profilo che potrebbe adattarsi bene alle idee di Luciano Spalletti.

Naturalmente si tratta ancora di uno scenario da costruire. Prima dovrebbe concretizzarsi l’arrivo del serbo al Newcastle, quindi la decisione dei Magpies di liberarsi del tedesco. Solo successivamente potrebbe nascere una vera trattativa con la Juventus.

Tuttavia il collegamento tra le due operazioni esiste e viene osservato con attenzione dagli uomini mercato bianconeri. La certezza è che il mancato rinnovo di Vlahovic obbliga la Juventus a guardarsi attorno. E quando un attaccante da oltre 50 milioni potrebbe diventare improvvisamente accessibile attraverso formule più morbide, è inevitabile che il suo nome finisca sul tavolo delle valutazioni.

In questo momento il futuro dell’attacco juventino è incerto, ma a deciderlo potrebbe essere ancora una volta proprio Vlahovic.