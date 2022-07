Fiorentina: interessamento per Dries Mertens, ma attenzione alla Lazio

by Simone Caravano

Dries Mertens - Foto LiveMedia/Vincenzo De Rosa

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina si starebbe informando per un’eventuale trasferimento di Dries Mertens in maglia viola. Attenzione però anche alla Lazio di Sarri, che avrebbe fatto un tentativo per il belga. Al momento però la situazione è incerta su entrambi i fronti, anche perchè sul calciatore c’è anche l’Anversa, che al momento è l’unica squadra ad aver presentato un’offerta ufficiale a Mertens.