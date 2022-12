Durante su Modric: “Fu vicino all’Inter, ma la società non ebbe modo di rilanciare”

Sabatino Durante è intervenuto ai microfoni di TvPlay, tornando a parlare di mercato e del possibile futuro di Luka Modric all‘Inter. “L’abbiamo visto giocare, come si fa a parlare male di Modric. I croati li frequento e so che vuole rimanere il più possibile con il Real Madrid per poi andare negli USA”. Poi ha continuato: “Mi ricordo ancora che lo voleva il Napoli di Pierpaolo Marino e gli dissero che era roba da grandissimo calcio, poi andò al Tottenham. Vicino all’Inter? Sì fu vicino all’Inter, poteva arrivare, poi il Real Madrid rilanciò e l’Inter non aveva modo di rilanciare. Lui sarebbe venuto volentieri perché ama l’Italia, parla anche un po’ di italiano“.