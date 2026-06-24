Calciomercato, beffa Palestra-Chelsea, l’Inter ha già in mano il sostituto

Clamoroso colpo di scena di mercato. Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Milano, sarebbe praticamente concluso il passaggio di Marco Palestra al Chelsea. Il club inglese avrebbe superato l’Inter all’ultimo secondo.

L’irruzione del Chelsea e il no di Palestra all’Inter

Marco Palestra lascerà la Serie A. Con ogni probabilità nelle prossime ore potrebbe diventare anche ufficiale il passaggio del terzino in Premier League.

La dirigenza dell’Inter incassa un duro colpo dopo l’addio di Dumfries. Il terzino di 21 anni, reduce da un’ottima stagione in prestito al Cagliari con 37 presenze e 3.085 minuti giocati, ha scelto la Premier League.

Nonostante l’offerta dell’Inter di 50 milioni di euro all’Atalanta e circa 3 milioni a stagione per il calciatore, Marco Palestra alla fine ha scelto di lasciare l’Italia.

Nelle ultime ore, infatti, sarebbe arrivato il rilancio decisivo del Chelsea, su richiesta specifica di Xabi Alonso. I Blues hanno presentato una proposta da 55 milioni di euro alla famiglia Percassi e un contratto quinquennale da 5 milioni di euro all’anno per il difensore. Il procuratore avrebbe già comunicato a Marotta e Ausilio la decisione di accettare il passaggio a Londra, ponendo fine ai dialoghi. L’Atalanta, rammaricata per l’addio di Palestra alla Serie A, incassa una cifra record.

Le alternative per Chivu: chi arriva a destra?

Sfumato l’obiettivo principale per la corsia di destra, l’Inter torna sul mercato per acquistare un’alternativa a Dumfries.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i nerazzurri potrebbero lasciare nelle prossime ore la controffensiva Andrea Cambiaso.

Il terzino sembrerebbe in uscita dalla Juventus e gradirebbe la destinazione nerazzurra. Il laterale bianconero rappresenterebbe un’ottima alternativa, visto che a differenza di Palestra potrebbe occupare entrambe le corsie, ma non sarebbe l’unica opzione al vaglio in viale della Liberazione che pensa anche a soluzioni dall’estero.

Con il mancato investimento Palestra, tuttavia, l’Inter ha almeno risparmiato un investimento oneroso. Soldi importante che i nerazzurri potrebbero decidere di destinare sull’operazione Nico Paz. Il talento di proprietà del Real Madrid, nell’ultima stagione al Como, è stato messo sul mercato dagli spagnoli che chiedono 60 milioni di euro. Insomma, ad oggi un sogno, ma non è detto che la trattativa non possa accendersi nelle prossime ore.