Calciomercato, Tottenham forte su Tonali: Napoli su Luiz Henrique, Roma pensa a Greenwood

Gli Spurs preparano il rilancio per il centrocampista del Newcastle, seguito anche da Arsenal e Manchester United. Il Napoli sonda l’esterno brasiliano dello Zenit, mentre la Roma lavora su Greenwood e sul rinnovo di Mancini.

Calciomercato 2026, Tonali nel mirino del Tottenham

Il calciomercato estivo 2026 continua a muoversi con il freno a mano tirato, tra sogni, trattative e l’attesa di capire quali novità arriveranno dal Mondiale, ancora lontano dalle sue fasi decisive.

Tra i nomi più caldi degli ultimi giorni c’è però un calciatore che non sta disputando la rassegna iridata: Sandro Tonali. Il centrocampista italiano è finito da tempo nel mirino del Tottenham di Roberto De Zerbi, che sta trattando con il Newcastle per provare a trovare un’intesa sulle cifre dell’eventuale trasferimento.

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Tottenham pronto al rilancio, Arsenal e United alla finestra

Tonali piace molto anche ad Arsenal e Manchester United, pronte a seguire l’evoluzione della situazione. Per questo il Tottenham vorrebbe anticipare la concorrenza.

Dopo una prima offerta da quasi 90 milioni di euro respinta dal Newcastle, gli Spurs avrebbero già pronto un rilancio da 105 milioni.

I Magpies, che avevano acquistato Tonali dal Milan tre anni fa, potrebbero essere costretti a salutarlo anche a causa della mancata qualificazione in Europa e dei vincoli legati al fair play finanziario.

Roma, Greenwood resta una pista calda

Resta viva anche la pista che porta la Roma a Mason Greenwood. Dopo aver sistemato i rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala, i Friedkin si sarebbero convinti a confezionare l’acquisto più costoso della loro gestione per arrivare all’attaccante del Marsiglia.

La Roma, però, non vorrebbe spingersi oltre quota 45 milioni di euro.

In casa giallorossa resta da definire anche il futuro di Gianluca Mancini, il cui contratto scade a giugno 2027. Il difensore non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo.

“Le trattative sono in corso, sto aspettando – ha detto il difensore giallorosso – Ci sono gli addetti ai lavori, il mio procuratore, io stesso e la società: stiamo parlando e continuiamo a farlo. Sto aspettando delle risposte e vedremo cosa succederà”.

Napoli, sondaggio per Luiz Henrique

Il Napoli, alla ricerca di esterni offensivi, avrebbe effettuato un sondaggio per Luiz Henrique, classe 2001 brasiliano.

Ala destra, il giocatore si era messo in mostra con una grande Copa Libertadores al Botafogo, prima del trasferimento in Russia allo Zenit. Strapparlo al club russo non sarà semplice: la richiesta è di 40 milioni di euro, cifra considerata necessaria anche per evitare una minusvalenza, visto che il brasiliano era stato pagato 35 milioni dalla società di proprietà di Gazprom.

La valutazione è ritenuta alta dal Napoli, che però starebbe provando a trattare per abbassare le pretese dello Zenit. Luiz Henrique è attualmente impegnato con il Brasile al Mondiale 2026 sotto la guida di Carlo Ancelotti.

Inter su Ndicka, Sampdoria pensa a Corradi

L’Inter continua a seguire Evan Ndicka. Con l’addio di Stefan de Vrij sempre più probabile e la possibile chiamata del Real Madrid per Alessandro Bastoni, la dirigenza nerazzurra tiene d’occhio il difensore ivoriano.

Il cartellino di Ndicka viene valutato circa 40 milioni di euro dalla Roma, che deve generare plusvalenze entro il 30 giugno per rientrare nei parametri del fair play finanziario.

Novità anche sulle panchine di Serie B. Prosegue il casting per il nuovo allenatore della Sampdoria: il nome caldo delle ultime ore è quello di Bernardo Corradi, nell’ultima stagione collaboratore tecnico al Milan e ormai dato vicino al club blucerchiato.