4 addii senza Champions, la lista cessioni della Juventus: non solo Bremer – Sportface.it

4 addii senza Champions, la lista cessioni della Juventus: non solo Bremer

La sensazione sarebbe quella di una squadra costretta a rifare i conti mentre la stagione deve ancora chiudersi davvero. Non si parlerebbe di un semplice aggiustamento estivo, di quei due o tre movimenti che ogni grande club mette in preventivo, ma di una revisione più profonda, perché quando mancano i ricavi della Champions League cambiano le priorità e cambiano anche i nomi che finiscono sul tavolo.

Il punto non sarebbe soltanto trovare soldi. Sarebbe capire dove prenderli senza smontare completamente l’identità tecnica della squadra. E spesso le due cose non vanno d’accordo.

Perché una società può anche dichiarare di voler trattenere i propri giocatori migliori, ma poi il mercato presenta offerte che iniziano a pesare. E quando certi numeri entrano nelle stanze della dirigenza, il confine tra incedibile e sacrificabile diventa meno netto di quanto sembri.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe valutando una serie di possibili uscite per compensare l’assenza degli introiti europei, con almeno quattro profili che potrebbero finire dentro un’estate molto diversa da quella immaginata pochi mesi fa.

Bremer non è l’unico nome pesante

Il caso più rumoroso resterebbe quello di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano continua ad avere estimatori soprattutto in Premier League e potrebbe anche lasciare Torino a una cifra inferiore rispetto alla clausola da 58 milioni di euro. Una situazione che fino a qualche tempo fa sarebbe sembrata difficile da immaginare.

Poi c’è Andrea Cambiaso, uno dei giocatori cresciuti di più nell’ultima stagione. La sua valutazione sarebbe compresa tra i 30 e i 35 milioni e il giocatore starebbe cercando un club importante all’estero. In Italia prenderebbe in considerazione soltanto Milan o Inter.

Le situazioni più delicate

Il discorso diventerebbe più particolare con Khephren Thuram. Il suo rinnovo, che sembrava una pratica abbastanza lineare, sarebbe entrato in una fase di attesa. Non significa automaticamente cessione, ma quando i contratti rallentano in estate qualche domanda arriva sempre.

E poi c’è Fabio Miretti, una situazione diversa dalle altre. Qui non entrerebbero soltanto questioni economiche. Il centrocampista starebbe cercando maggiore continuità e più minuti, qualcosa che a Torino finora ha trovato a intermittenza.