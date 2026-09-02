Calciomercato, occhio agli svincolati: El Shaarawy preso, Brozovic ad un passo e Icardi spera

La sessione di calciomercato per la stagione 2026-2027 è ufficialmente chiusa, ma le società continuano a lavorare per sistemare le rose con qualche calciatore attualmente senza contratto. Sono tanti, infatti, i big rimasti sul mercato.

Da Benzema a Icardi, l’ostacolo della Squad Cost Ratio

Il mercato estivo è terminato in Europa, lasciando come sempre qualche squadre con qualche problemino, come il mancato acquisto dell’esterno sinistro per la Roma.

Per questo motivo attenzione al mercato degli svincolati, mai come quest’anno ricchissimo di calcatori importanti. Jadon Sancho, a 26 anni, risulta il profilo più intrigante anche per i club italiani, ma le sue richieste contrattuali restano altissime.

Discorso simile anche per Sergio Ramos a 40 anni e di Karim Benzema a 39 anni, appena separatosi dal calcio saudita. Mauro Icardi resta monitorato da diversi club, anche italiani. Tuttavia, tesserare elementi liberi come David Alaba, Paul Pogba, Dani Carvajal, Philippe Coutinho e Raheem Sterling risulta particolarmente complicato oggi per i club italiani.

L’ostacolo principale ad oggi è rappresentato dallo Squad Cost Ratio, regola che fissa al 70 per cento dei ricavi il tetto massimo combinato per stipendi, commissioni e ammortamenti. Violando tale soglia, i club rischiano il blocco immediato del mercato. Ne deriva che con queste regole, firmare accordi triennali pesanti per calciatori tra i 32 e i 40 anni, risulta essere spesso un rischio enorme.

El Shaarawy torna al Genoa, la Fiorentina tenta Marcelo Brozovic

Tuttavia restano liberi calciatori importanti, che potrebbero anche rientrare tra i parametri della Serie A come Francesco Acerbi, Juan Cuadrado e Andrea Belotti. La trattativa più calda sembrerebbe essere quella di Stephan El Shaarawy, ormai prossimo alla firma con il Genoa dopo 16 stagioni trascorse lontano dalla Liguria. L’esterno, di 33 anni, ha declinato le ricche proposte arrivate dall’Arabia Saudita pur di rientrare nel club ligure e ritrovare Daniele De Rossi in veste di allenatore. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore tanto che il Faraone potrebbe accomodarsi in tribuna già per la sfida contro il Como.

Parallelamente, la dirigenza della Fiorentina starebbe valuiando un ultimo innesto in mediana. Il direttore generale Paratici avrebbe avviato i dialoghi con l’entourage di Marcelo Brozovic. Il mediano ex Inter di 33 anni andrebbe a colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Mandragora al Torino. Poi resta calda la suggestione Icardi. L’attaccante argentino è ancora senza squadra e sono diversi i club italiani che sognano un attaccante.

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