Siena, prima udienza per Manolo Portanova: accusa di violenza sessuale su una 21enne

by Michele Muzzarelli

Manolo Portanova - Foto Antonio Fraioli

Prima udienza a Siena, davanti al gup Ilaria Cornetti, per Manolo Portanova che è stato accusato di violenza sessuale da una ragazza 21enne. Il giocatore del Genoa è imputato insieme allo zio Alessio Langella, l’amico Alessandro Cappiello e un altro ragazzo, minorenne all’epoca dei fatti accaduti la notte tra il 30 e il 31 maggio in un appartamento del centro storico della città toscana. Insieme alla ragazza e alla sua famiglia ha sporto denuncia anche l’associazione “Donna chiama donna”. Per Portanova e i due maggiorenni erano stati anche disposti gli arresti domiciliari, che poi però erano stati revocati. La prossima udienza è fissata per il 21 giugno.