Serie C Sky Wifi, in campo la 14ª giornata: tutte le partite dal 14 al 17 novembre su Sky e NOW
Quattro giorni di grande calcio con l’intero programma della 14ª giornata dei tre gironi, visibile integralmente su Sky e in streaming su NOW.
La Serie C Sky Wifi 2025/2026 torna protagonista nel weekend con la 14ª giornata, in programma da venerdì 14 a lunedì 17 novembre. Tutte le partite, come sempre, saranno trasmesse in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, nell’ambito di una copertura totale che comprende le 1.143 gare stagionali, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia (dagli ottavi).
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Oltre alle dirette dei match, la Serie C troverà spazio nelle rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, negli approfondimenti di Sky Sport 24, nei contenuti digitali di SkySport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.
Si parte venerdì sera, con un doppio appuntamento del Girone B:
Arezzo-Bra (20:30) su Sky Sport 251 e, dalle 20:45, anche su Sky Sport Max
Forlì-Campobasso (20:30) su Sky Sport 252
Sabato 15 novembre sarà la giornata più intensa, con ben 14 incontri distribuiti tra le 14:30, le 17:30 e le 20:30. Tra i match più attesi spiccano Casarano-Catania, Rimini-Ascoli, Torres-Perugia e Sambenedettese-Ternana.
La sfida Dolomiti Bellunesi–Inter U23 è rinviata al 3 dicembre, mentre domenica e lunedì saranno caratterizzati da altre gare cruciali, incluse Benevento-Monopoli, Team Altamura-Salernitana, L.R. Vicenza-Renate, fino al posticipo del lunedì:
Foggia-Cavese
Pergolettese-Giana Erminio
Il calendario prevede anche due rinvii:
Gubbio-Juventus Next Gen (26 novembre)
Casertana-Atalanta U23 (3 dicembre)
Un fine settimana ricchissimo, dunque, per gli appassionati della categoria, che potranno seguire ogni minuto della Serie C Sky Wifi grazie alla programmazione completa di Sky e NOW.
SERIE C SKY WIFI 2025/2026 – 14^ GIORNATA
VENERDÌ 14 NOVEMBRE
Alle 20.30
AREZZO-BRA
Sky Sport 251 e NOW (dalle 20.45 anche su Sky Sport Max)
FORLÌ-CAMPOBASSO
Sky Sport 252 e NOW
SABATO 15 NOVEMBRE
Alle 14.30
CASARANO-CATANIA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
CROTONE-SORRENTO
Sky Sport 252 e NOW
AZ PICERNO-SIRACUSA
Sky Sport 253 e NOW
LATINA-COSENZA
Sky Sport 254 e NOW
PINETO-CARPI
Sky Sport 255 e NOW
DOLOMITI BELLUNESI-INTER U23 (rinviata a mercoledì 3 dicembre, ore 18.30)
Alle 17.30
RIMINI-ASCOLI
Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
TORRES-PERUGIA
Sky Sport 252 e NOW
VIS PESARO-GUIDONIA MONTECELIO
Sky Sport 253 e NOW
CITTADELLA-ARZIGNANO VALCHIAMPO
Sky Sport 254 e NOW
LUMEZZANE-PRO VERCELLI
Sky Sport 255 e NOW
Alle 20.30
SAMBENEDETTESE-TERNANA
Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
TRIESTINA-TRENTO
Sky Sport 252 e NOW
DOMENICA 16 NOVEMBRE
Alle 12.30
BENEVENTO-MONOPOLI
Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
OSPITALETTO FRANCIACORTA-UNION BRESCIA
Sky Sport Max, Sky Sport 257 e NOW
Alle 14.30
TEAM ALTAMURA-SALERNITANA
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
LIVORNO-RAVENNA
Sky Sport 251 e NOW
POTENZA-TRAPANI
Sky Sport 253 e NOW
GIUGLIANO-AUDACE CERIGNOLA
Sky Sport 254 e NOW
ALCIONE MILANO-NOVARA
Sky Sport 255 e NOW
ALBINOLEFFE-VIRTUS VERONA
Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
L.R. VICENZA-RENATE
Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
LECCO-PRO PATRIA
Sky Sport 252 e NOW
PONTEDERA-PIANESE
Sky Sport 253 e NOW
GUBBIO-JUVENTUS NEXT GEN (rinviata a mercoledì 26 novembre, ore 15)
CASERTANA-ATALANTA U23 (rinviata a mercoledì 3 dicembre, ore 17.30)
LUNEDÌ 17 NOVEMBRE
Alle 20.30
FOGGIA-CAVESE
Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
PERGOLETTESE-GIANA ERMINIO
Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW