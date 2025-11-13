Quattro giorni di grande calcio con l’intero programma della 14ª giornata dei tre gironi, visibile integralmente su Sky e in streaming su NOW.

La Serie C Sky Wifi 2025/2026 torna protagonista nel weekend con la 14ª giornata, in programma da venerdì 14 a lunedì 17 novembre. Tutte le partite, come sempre, saranno trasmesse in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, nell’ambito di una copertura totale che comprende le 1.143 gare stagionali, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia (dagli ottavi).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Oltre alle dirette dei match, la Serie C troverà spazio nelle rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, negli approfondimenti di Sky Sport 24, nei contenuti digitali di SkySport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.

Si parte venerdì sera, con un doppio appuntamento del Girone B:

Arezzo-Bra (20:30) su Sky Sport 251 e, dalle 20:45, anche su Sky Sport Max

Forlì-Campobasso (20:30) su Sky Sport 252

Sabato 15 novembre sarà la giornata più intensa, con ben 14 incontri distribuiti tra le 14:30, le 17:30 e le 20:30. Tra i match più attesi spiccano Casarano-Catania, Rimini-Ascoli, Torres-Perugia e Sambenedettese-Ternana.

La sfida Dolomiti Bellunesi–Inter U23 è rinviata al 3 dicembre, mentre domenica e lunedì saranno caratterizzati da altre gare cruciali, incluse Benevento-Monopoli, Team Altamura-Salernitana, L.R. Vicenza-Renate, fino al posticipo del lunedì:

Foggia-Cavese

Pergolettese-Giana Erminio

Il calendario prevede anche due rinvii:

Gubbio-Juventus Next Gen (26 novembre)

Casertana-Atalanta U23 (3 dicembre)

Un fine settimana ricchissimo, dunque, per gli appassionati della categoria, che potranno seguire ogni minuto della Serie C Sky Wifi grazie alla programmazione completa di Sky e NOW.

SERIE C SKY WIFI 2025/2026 – 14^ GIORNATA

VENERDÌ 14 NOVEMBRE

Alle 20.30

AREZZO-BRA

Sky Sport 251 e NOW (dalle 20.45 anche su Sky Sport Max)

FORLÌ-CAMPOBASSO

Sky Sport 252 e NOW

SABATO 15 NOVEMBRE

Alle 14.30

CASARANO-CATANIA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

CROTONE-SORRENTO

Sky Sport 252 e NOW

AZ PICERNO-SIRACUSA

Sky Sport 253 e NOW

LATINA-COSENZA

Sky Sport 254 e NOW

PINETO-CARPI

Sky Sport 255 e NOW

DOLOMITI BELLUNESI-INTER U23 (rinviata a mercoledì 3 dicembre , ore 18.30)

Alle 17.30

RIMINI-ASCOLI

Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW

TORRES-PERUGIA

Sky Sport 252 e NOW

VIS PESARO-GUIDONIA MONTECELIO

Sky Sport 253 e NOW

CITTADELLA-ARZIGNANO VALCHIAMPO

Sky Sport 254 e NOW

LUMEZZANE-PRO VERCELLI

Sky Sport 255 e NOW

Alle 20.30

SAMBENEDETTESE-TERNANA

Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW

TRIESTINA-TRENTO

Sky Sport 252 e NOW

DOMENICA 16 NOVEMBRE

Alle 12.30

BENEVENTO-MONOPOLI

Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW

OSPITALETTO FRANCIACORTA-UNION BRESCIA

Sky Sport Max, Sky Sport 257 e NOW

Alle 14.30

TEAM ALTAMURA-SALERNITANA

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

LIVORNO-RAVENNA

Sky Sport 251 e NOW

POTENZA-TRAPANI

Sky Sport 253 e NOW

GIUGLIANO-AUDACE CERIGNOLA

Sky Sport 254 e NOW

ALCIONE MILANO-NOVARA

Sky Sport 255 e NOW

ALBINOLEFFE-VIRTUS VERONA

Sky Sport 256 e NOW

Alle 17.30

L.R. VICENZA-RENATE

Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW

LECCO-PRO PATRIA

Sky Sport 252 e NOW

PONTEDERA-PIANESE

Sky Sport 253 e NOW

GUBBIO-JUVENTUS NEXT GEN (rinviata a mercoledì 26 novembre , ore 15)

CASERTANA-ATALANTA U23 (rinviata a mercoledì 3 dicembre , ore 17.30)

LUNEDÌ 17 NOVEMBRE

Alle 20.30

FOGGIA-CAVESE

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW

PERGOLETTESE-GIANA ERMINIO

Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW