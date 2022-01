Pagelle Pordenone-Lecce 0-1, voti e tabellino Serie B 2021/2022

by Christian Poliseno

Lo stadio Via del Mare di Lecce - Foto La Cara Salma - CC BY-SA 3.0

Gara intensa a Lignano tra Pordenone e Lecce che termina con la vittoria ospite per 0-1. Difese quadrate, portieri attenti e i leccesi che portano a casa un’altra vittoria. Il match si sblocca quasi alla mezz’ora con il gol di Gargiulo. Da segnalare al minuto 67′ l’espulsione di Pasa che lascia in 10 il Pordenone. Il match è poi tutto in discesa per i pugliesi, che portano a casa un’agevole vittoria. Risultato 1-0. Con questi 3 punti il Lecce si tiene vivo, al quinto posto, a -4 dalla vetta, ma con un match da recuperare. Pordenone sempre penultimo ad 8 punti.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

LA CRONACA DEL MATCH

PERISAN (4-3-3): Perisan 5.5; El Kaouakibi 6, Barison 5, Mura 5 (1′ st Perri 6), Bassoli 6; Zammarini 6 (27′ Magnino 6), Pasa 4, Pinato 5 (1′ st Lovisa 5.5); Pellegrini 5 (1′ st Gavazzi 5.5), Butic 5 (35′ st Secil sv), Cambiaghi 6. In panchina: Bindi, Sabbione, Stefani, Maset, Mensah, Sylla, Iacoponi. Allenatore: Tedino 5.5.

LECCE (4-2-3-1): Gabriel 6.5, Calabresi 6.5, Lucioni 6.5, Dermaku 6, Barreca 7; Majer 6.5 (18′ st Farago 6), Hjulmand 6.5 (41′ st Blin sv); Strefezza 7, Gargiulo 7.5 (38′ st Helgason sv), Rodriguez 5.5 (18′ stCoda 6); Olivieri 6. In panchina: Borbei, Samooja, Gendrey, Gallo, Hasic, Bjorkengren. Allenatore: Baroni 6.5.

ARBITRO: Andrea Colombo di Como 7

RETE: 24′ st Gargiulo

NOTE: pomeriggio sereno, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Dermaku, Barison, Hjulmand, Pinato, Pasa, Butic, Strefezza, Pasa, Di Mariano

Espulsi: Pasa

Angoli: 4-4

Recupero: 1’ pt, 4’ st.