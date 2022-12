Genoa, Portanova si allena regolarmente: domani le convocazioni per il Sudtirol

Manolo Portanova si è allenato regolarmente con il Genoa, all’indomani della sentenza di primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Il centrocampista è tornato in Liguria dopo aver presenziato in Tribunale a Siena, e, come prevede la legge, essendo una sentenza appunto di primo grado, può continuare la sua vita da uomo libero. Da un centro Signorini super blindato non escono commenti sulla situazione in corso, per cui non rimane che attendere le convocazioni per la sfida contro il Sudtirol, che verranno diramate domani dal neoallenatore Gilardino.