Genoa, Blessin furioso con i suoi giocatori: “Sembrano dei dilettanti, sono deluso”

Alexander Blessin, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Perugia, puntando il dito contro la squadra: “Mi aspettavo di più dai ragazzi. Avevamo preparato bene la gara e non possiamo subire un gol del genere. Sono il primo a difendere i miei giocatori, ma attualmente sembrano dei dilettanti. Sono davvero deluso – ha spiegato l’allenatore dei rossoblu – Se Coda avesse giocato la palla invece di perderla non avremmo subito lo 0-1. I loro attaccanti hanno fatto un lavoro di gran lunga migliore dei nostri, avremo giocato all’80%. Responsabilità? Me la prendo io, però i ragazzi devono ascoltarmi. Diventa difficile da accettare una situazione del genere“.