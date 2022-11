Genoa, Alexander Blessin viene confermato sulla panchina rossoblù

Nonostante le ultime indiscrezioni, come riportato dall’ANSA, il Genoa ha deciso di confermare in panchina Alexander Blessin. Il tecnico tedesco era stato messo in seria discussione in seguito alla sconfitta subita domenica contro il Perugia nella quattordicesima giornata di Serie B, tanto che erano anche emersi i nomi di Andreazzoli e Bjelica come possibili sostituti. Adesso, però, la società sembra aver riflettuto attentamente ed optato per la linea indicata dal general manager Johannes Spors, il quale ha voluto ribadire la propria fiducia nel progetto con Blessin.