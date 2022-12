Formazioni ufficiali Spal-Palermo, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Spal-Palermo, sfida valida per la diciassettesima giornata della Serie B 2022/2023. Gara fondamentale al Paolo Mazza di Ferrara, dove si assegnano tre punti preziosi in ottica salvezza. Il Palermo si è tirato fuori dalla zona rossa grazie agli ultimi risultati, ma deve tenere alta la guardia. In grande difficoltà invece la Spal, che ha perso tre delle ultime quattro partite ed ha bisogno di reagire al più presto. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 11 dicembre, di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAL-PALERMO

SPAL: In attesa

PALERMO: In attesa