Benevento, squalifica e multa per Foggia: ha inseguito l’arbitro verso gli spogliatoi

by Davide Triolo

Tifosi Benevento 2019-2020 - Foto Fraioli

Pasquale Foggia ha ricevuto tre giornate di squalifiche e una multa corrispondente a 5.000 euro, notificate dal Giudice Sportivo; decisione derivata dal suo modus operandi recente. L’ex calciatore di Cagliari e Lazio, attuale direttore sportivo del Benevento, ha minacciato e inseguito l’arbitro in direzione degli spogliatoi, al termine del match con il Lecce; dopo esser stato espulso dal suddetto direttore di gara, infatti, Foggia non avrebbe accettato la decisione in questione e la sua foga è stata limitata soltanto dai colleghi del club campano. “Espressioni irriguardose ed epiteti insultanti” nei confronti dell’arbitro, come cita la nota del Giudice Sportivo, hanno portato inevitabilmente alla sanzione sopra delineata; situazione inusuale nel professionismo, quantomeno sporadica, ma effettivamente accaduta in Serie B. Il Benevento è tra le favorite per il salto di categoria, dopo la sfortunata stagione 2020/2021 in massima serie; Filippo Inzaghi, infatti, dopo un’ottima prima parte di stagione, non è riuscito a raggiungere la salvezza. Attualmente sesto con 12 punti, il Benevento di Caserta lotta per un posto ai play-off.