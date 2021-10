Verona-Spezia, Motta: “Spirito di gruppo importante. Zoet è il titolare”

by Davide Triolo

Thiago Motta Spezia 2021/2022 - Foto Antonio Fraioli

Lo Spezia di Thiago Motta farà visita all’Hellas Verona, in occasione della settima giornata della Serie A 2021/2022. Dopo il buon calcio espresso contro Juventus e Milan, seppur senza punti conquistati, gli spezzini tenteranno di attuare un colpaccio in Veneto, ottenendo punti preziosi in ottica salvezza. Motta ha presentato il match ai microfoni dei giornalisti presenti in conferenza stampa, descrivendo le sue sensazioni e lo stato fisico del gruppo ligure: “Dobbiamo continuare così. Ho visto uno spirito di gruppo importante, le prossime partite diranno se lo sforzo è sufficiente per fare risultato. Gli infortuni ci sono e ci saranno sempre, ci sono stati in passato, non è una cosa nuova per una squadra. Ho la certezza che quelli che saranno a disposizione, faranno una buona partita; è un match importante e dobbiamo affrontarlo nel migliore dei modi. Abbiamo tre portieri di alto livello. Il primo in questo momento è Zoet, il secondo Provedel, il terzo Zovko. Vedremo come sarà in futuro“.