Venezia-Juventus, Bonucci si sfoga sui social: “Due punti persi, bisogna fare di più”

by Davide Triolo

Leonardo Bonucci, Juventus - Foto Antonio Fraioli

Leonardo Bonucci ha espresso il proprio disappunto per il pari contro il Venezia, constatato tristemente dalla sua Juventus. Uomini ai comandi di Massimiliano Allegri comprensibilmente delusi per non aver ottenuto il bottino pieno in Veneto, con i pronostici ampiamente a favore. Gol di Alvaro Morata da aprire le marcature, ma ‘dispetto’ di Mattia Aramu a sancire il pari finale e limitare ulteriormente il cammino dei bianconeri in massima serie italiana. Reparto offensivo della Vecchia Signora privo di Paulo Dybala, infortunatosi durante la fase iniziale del primo tempo. Bonucci a dir poco contrariato per quanto concerne il punteggio finale, sfogatosi tramite il social network Twitter. Di seguito le parole del difensore centrale italiano e il tweet citato: “Bisogna fare di più. Due punti persi. Zero alibi“.