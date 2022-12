Udinese, Sottil: “Contro il Lecce ho visto grandi progressi da parte dei miei ragazzi”

Il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, al termine dell’amichevole vinta 2-0 contro il Lecce a pochi giorni dalla ripresa del campionato, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi: “Abbiamo affrontato un avversario ben organizzato in un incontro molto intenso. La squadra di Baroni ti mette in difficoltà, attacca forte ed è stata assolutamente una buona gara con un ritmo intenso. Non abbiamo iniziato benissimo, ma siamo andati poi in crescendo. Abbiamo avuto tante occasioni, non abbiamo preso gol, nota molto positiva. Inoltre, ho visto grandi progressi dei miei ragazzi rispetto alle altre amichevoli precedenti”.

Buone indicazioni anche dai rientranti Becao e Makengo: “Nel nostro programma iniziale era stata fissata questa data. Peccato non sia rientrato Udogie, a causa dell’influenza non lo abbiamo voluto rischiare. Becao e Makengo sono giocatori di spessore, fisici e con leadership, sapevo che non avrebbero avuto il ritmo gara ma questi 45′ minuti gli saranno serviti per recuperare la condizione. Hanno disputato entrambi una buona gara”.

L’allenatore bianconero si è soffermato anche sul lavoro che sta svolgendo con i giovani: “E’ bello vederli crescere. Sono tutti ragazzi intelligenti e con grande qualità che sono migliorati tanto da luglio e si sono visti i risultati in queste amichevoli. Ebosele è sicuramente uno di questi. Sono soddisfatto del lavoro dello staff, bisogna continuare in questa direzione”.