Torino, al via il raduno in Val Gardena: tre le amichevoli in programma per i granata

by Michele Muzzarelli

Ivan Juric, Foto Antonio Fraioli

Ha preso ufficialmente il via il raduno pre-campionato 2021/2022 del Torino, partito oggi alla volta della Val Gardena dove i ragazzi di Juric rimarranno fino al 30 luglio. In serata l’arrivo a Santa Cristina (Bolzano), poi da domani il lavoro sul campo con il tecnico granata che al momento non avrà a disposizione l’infortunato Edera e i giocatori reduci dall’Europeo (Belotti, Linetty, Rodriguez e Sirigu). Assente anche Meitè, che comunque si unirà al gruppo nei prossimi giorni. Delineato anche un primo calendario delle amichevoli estive in Trentino: il Toro affronterà quindi il 18 luglio l’Obermais Merano, il 24 il Bochum e il 27 l’Al Fateh. Il mese di luglio poi si chiuderà in Francia, dove sabato 31 il Torino se la vedrà con il Rennes.