Tabellino Real Betis-Atalanta, amichevole 2022

Il tabellino di Real Betis-Atalanta, con tutti i numeri della sfida valida come amichevole invernale in vista della ripresa delle competizioni ufficiali. Vittoria convincente per i bergamaschi, che si impongono con un perentorio 0-3. Le prime due reti arrivano nel primo tempo, grazie a Muriel e De Roon, abili a trovare la soluzione vincente dal limite dell’area (il colombiano con un gran tiro all’incrocio). Il sigillo definitivo arriva in apertura di secondo tempo con il gol di Ederson, ben imbeccato da Koopmeiners. I padroni di casa sfiorano il gol due volte nel primo tempo, prima con Fekir, chiuso bene da Musso, e poi con Iglesias, che spara alto da pochi passi. Nel secondo tempo, invece, gli andalusi fanno troppo poco per rimontare.

LA CRONACA

GLI HIGHLIGHTS

TABELLINO REAL BETIS-ATALANTA

REAL BETIS (4-2-3-1): Rui Silva, Sabaly (46′ Aitor Ruibal), Luiz Felipe (69′ Perez), Felix, Alex Moreno (58′ Miranda), William (46′ Edgar), Guardado (58′ Enrique Fernandez), Luiz Henrique (58’ Joaquin), Fekir (69′ Camarasa), Rodri (58′ Juanmi), Borja Iglesias (69′ Willian Josè)

A disposizione: Bravo, Dani Martin

Allenatore: Manuel Pellegrini

ATALANTA (3-5-2): Musso (90′ Rossi), Toloi, Palomino (81′ Okoli), Djimsiti, Zortea (46′ Ederson), Mæhle (63′ Zappacosta), de Roon, Ruggeri (82′ Soppy), Koopmeiners, Muriel (63′ Hojlund), Zapata (63′ Lookman)

A disposizione: Sportiello, Boga, Malinovskyi

Allenatore: Gian Piero Gasperini

ARBITRO: Mario Melero Lopez

RETI: 22′ Muriel, 27′ De Roon, 48′ Ederson

NOTE: terreno in ottime condizioni. Ammoniti: /. Espulsi: /. Angoli: 8-3. Recupero: 0’ pt, 0’ st.