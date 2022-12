Highlights Real Betis-Atalanta 0-3, amichevole 2022 (VIDEO)

di Andrea Bellini 12

Il video con gli highlights di Real Betis-Atalanta, sfida valida come amichevole invernale. Successo prestigioso e convincente per gli uomini di Gian Piero Gasperini, che mettono in mostra una forma atletica già invidiabile, rifilando un secco 0-3 agli avversari andalusi. Aprono i conti Muriel e De Roon con due bei gol dal limite (soprattutto quello del colombiano, una sassata all’incrocio), li chiude Ederson con un tiro ravvicinato in avvio di ripresa.

LA CRONACA

IL TABELLINO