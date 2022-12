Stadio Olimpico, terreno di gioco sistemato per la ripresa del campionato

Durante la pausa per i Mondiali in Qatar, il terreno di gioco dello stadio Olimpico di Roma ha subito un’importante sistemazione, in vista della ripresa del campionato di Serie A e dei match di febbraio del Sei Nazioni di rugby. Il campo ha infatti subito diversi interventi di manutenzione, dalla rizollatura fino al rafforzamento della robustezza del manto erboso. Una buona notizia per Mourinho e Sarri, che spesso si sono lamentati per le cattive condizioni del manto erboso capitolino.