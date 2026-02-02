Serie A: la Roma cade ad Udine, decide Ekkelenkamp

La Roma perde in casa dell’Udinese e scivola fuori dalle prime quattro in classifica. I giallorossi condannati da una rete di Ekkelenkamp che sfrutta una deviazione di Malen e regala i tre punti ai bianconeri.

Udinese-Roma: 1-0, decide Ekkelenkamp

La tradizione favorevole non basta alla Roma, che cade a Udine e perde terreno nella corsa Champions. I giallorossi, imbattuti in 11 delle ultime 13 trasferte contro l’Udinese in campionato, si fermano sullo 0-1 in Friuli ed escono momentaneamente dalle prime quattro posizioni.

Sconfitta pesante, che impedisce alla squadra di Gasperini di rispondere ai successi di Napoli e Juventus nella corsa ad un posto in Champions League.

Il match del Bluenergy Stadium è combattuto ma la Roma non sembra brillante. La squadra capitolina soffre sin da subito l’intensità fisica e l’aggressività dell’Udinese di Runjaic. Nel primo tempo sono infatti i padroni di casa a costruire le occasioni più nitide: Atta si rende pericoloso in più di un’occasione, Solet spreca da pochi metri calciando alto sulla respinta di Svilar e lo stesso portiere giallorosso è decisivo con un’ottima parata su un tiro dalla distanza dello stesso Atta. La Roma fatica a trovare ritmo e profondità: l’unica conclusione nello specchio dei primi 45 minuti è una soluzione dal limite di Malen, apparso però spento e poco incisivo.

L’inizio della ripresa è subito decisivo. L’Udinese trova il vantaggio su calcio di punizione con Ekkelenkamp: la traiettoria, deviata dalla barriera, beffa Svilar e fa esplodere il pubblico friulano.

Gasperini protesta animatamente con il quarto uomo, sostenendo che il fallo che ha originato la punizione non ci fosse, ma le immagini mostrano il contatto con Mancini.

Sotto nel punteggio, la Roma prende progressivamente il controllo del possesso, ma fatica a scardinare la solida organizzazione difensiva dell’Udinese. Nel finale i giallorossi trovano la rete con Cristante, ma in posizione irregolare, poi è miracoloso Okoye, decisivo in una mischia su Mancini.

Udinese: Davis fuori in lacrime

A macchiare la serata dei friulani è l’infortunio di Davis, costretto a uscire zoppicando e in lacrime.

L’Udinese può continuare a sognare l’Europa, anche con il rientro di Zaniolo che entrato nel finale non riesce a trovare il gol dell’ex a porta vuota. Per la Roma, invece, è uno stop che complica il cammino verso la Champions.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it