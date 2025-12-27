Serie A: Como travolgente a Lecce, Cagliari corsaro a Torino

I lariani tornano al successo con un netto 3-0 al Via del Mare, i rossoblù rimontano il Toro e volano a +6 sulla zona retrocessione

La 17ª giornata di Serie A regala due segnali forti nella corsa salvezza. Da una parte il Como, che interrompe un digiuno lungo un mese e domina il Lecce con un perentorio 3-0 al Via del Mare. Dall’altra il Cagliari, che espugna Torino con una rimonta di personalità, superando 2-1 il Torino e allontanandosi sensibilmente dalla zona calda della classifica.

Como dominante al Via del Mare

Il Lecce prova a partire forte, ma dopo un avvio intraprendente perde progressivamente campo. Il Como cresce minuto dopo minuto e al 20’ sblocca il match con Nico Paz: l’argentino salta Ramadani e calcia da fuori, trovando la deviazione decisiva di Tiago Gabriel che beffa Falcone. Dopo un lungo check Var, il gol viene convalidato, scatenando le proteste di Eusebio Di Francesco, espulso per reiterate proteste.

I salentini provano a reagire, ma il controllo del gioco resta saldamente nelle mani dei lariani. Falcone evita il raddoppio prima su Douvikas e poi su Moreno, ma nella ripresa il copione non cambia. Dopo due occasioni per il Lecce neutralizzate da Butez, il Como colpisce ancora: al 66’ Jacobo Ramon si avventa su un pallone vagante in area e firma il 2-0. Al 75’ arriva il colpo del ko: Nico Paz illumina, Anastasios Douvikas supera Siebert e chiude i conti con un diagonale preciso. Il 3-0 finale certifica una vittoria netta e convincente.

Il Como sale così a 27 punti, rilanciando con forza la propria stagione; il Lecce resta fermo a quota 16, sempre più coinvolto nella lotta per non retrocedere.

Cagliari di carattere, Torino ribaltato

All’Olimpico Grande Torino la gara si accende lentamente. Il primo squillo è rossoblù, ma alla prima vera occasione passa il Torino: al 28’ Vlasic finalizza una ripartenza granata firmando il quarto gol consecutivo. I padroni di casa sembrano in controllo, ma il Cagliari ha il merito di restare in partita e pareggia allo scadere del primo tempo: corner di Gaetano, spizzata in area e Prati trova il varco giusto per l’1-1.

Nella ripresa il Torino prova ad accelerare, ma nel momento di stallo del match arriva la giocata decisiva. Al 66’ Kilicsoy si mette in proprio, salta due avversari e disegna un sinistro a giro che batte Paleari, completando la rimonta. Nel finale i granata tentano l’assalto, ma Caprile chiude ogni varco, blindando un successo pesantissimo.

Il Cagliari sale a 18 punti, portandosi a +6 sulla zona retrocessione; il Torino si ferma a 20, interrompendo la striscia positiva.

Classifica e prossimo turno

Due vittorie che pesano e che ridisegnano gli equilibri della parte bassa della classifica: Como e Cagliari mandano segnali chiari, Lecce e Torino sono chiamate a risposte immediate già dal prossimo turno.