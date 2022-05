Serie A 2021/2022, statistiche e curiosità trentaseiesima giornata: Inter imbattuta con l’Empoli dal 2006

by Fulvio Mazza

Simone Inzaghi - Foto Antonio Fraioli

Trentaseiesima giornata di Serie A, ecco le statistiche e le curiosità. Si comincia con la partita Inter-Empoli venerdì 6 maggio alle 18,45: i nerazzurri sono imbattuti da 13 confronti in campionato contro i toscani e negli ultimi otto hanno ottenuto otto vittorie realizzando una media di due reti a gara, l’ultimo successo degli azzurri risale al 30 aprile 2006 (1-0 al Castellani con l’autogol di Materazzi). Alle 21,00 il Genoa ospita la Juventus: i bianconeri si sono aggiudicati le ultime cinque sfide nel torneo contro i rossoblù e potrebbero registrare più trionfi consecutivi con il grifone in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra 1957 e il 1960 (sette vittorie di fila in quel caso).

Sabato 7 maggio alle 15,00 il Torino riceve il Napoli: i partenopei non perdono con i granata in campionato dal primo marzo 2015 (1-0 allo stadio Olimpico di Torino), da allora in 13 match giocati con la squadra di Juric gli azzurri hanno un bilancio di nove successi e quattro pareggi. Alle 18,00 l’Udinese fa visita al Sassuolo: i neroverdi non vincono da sette scontri diretti nel torneo (tre pareggi e quattro sconfitte), per la formazione di Dionisi si tratta della striscia aperta più lunga senza trionfi contro una singola avversaria in Serie A. In serata la Lazio ospita la Sampdoria (ore 20,45): i biancocelesti non hanno segnato in una delle ultime 20 partite di campionato contro i blucerchiati, in questo parziale inoltre hanno registrato solo due sconfitte (2-1 il 24 aprile 2016 e 3-0 il 17 ottobre 2020, entrambi i k.o a Marassi), completano 15 trionfi e tre pareggi.

Domenica 8 maggio alle 12,30 lo Spezia riceve l’Atalanta: gli aquilotti hanno perso i due precedenti giocati in trasferta nel torneo contro i nerazzurri (inclusa la sconfitta per 5-2 del 20 novembre 2021), ma hanno pareggiato 0-0 l’unico match interno disputato in Serie A il 21 novembre 2020 all’Orogel Stadium di Cesena. Alle 15,00 il Bologna fa visita al Venezia: i lagunari hanno battuto 1-0 i rossoblù il 21 novembre 2021, ma solo una volta nella loro storia sono riusciti a battere i felsinei sia all’andata che al ritorno nella stessa stagione di campionato (1942/1943). Alle 18,00 la Salernitana ospita il Cagliari in una partita delicatissima per la salvezza, ma ricordiamo che i granata giovedì 5 maggio alle 18,00 recuperano la gara con il Venezia valevole per la 20° giornata sempre in questo stadio. I numeri di quest’ultima sfida dicono che la bersagliera è imbattuta con i leoni alati nel torneo grazie a due vittorie e un pareggio, tra le squadre con cui la Salernitana non ha mai perso nella competizione solo contro il Bari ha giocato più match (quattro). Il Cagliari invece è imbattuto da tre partite di Serie A con i granata grazie a due successi per 3-1 ottenuti nel 1999 e al pareggio per 1-1 del 26 novembre 2021, come sappiamo Alessandro Agostini subentra all’esonerato Mazzarri.

Alle 20,45 il Verona riceve il Milan: sessantesima gara in Serie A tra le due formazioni, nei 59 precedenti 10 trionfi gialloblù (l’ultimo datato 17 dicembre 2017 3-0 in questo stadio), 21 pareggi e 28 vittorie rossonere, di cui quattro maturate negli ultimi sei scontri diretti disputati in ordine cronologico (due pareggi). Chiude la 36° giornata il match Fiorentina-Roma lunedì 9 maggio alle 20,45: i giallorossi si sono aggiudicati gli ultimi cinque confronti di campionato contro i viola e potrebbero diventare la seconda squadra a battere i gigliati in sei incontri consecutivi nel torneo (il Milan infatti arrivò a quota sette vittorie di fila con la Fiorentina tra il 2008 e il 2011).