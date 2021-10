Serie A 2021/2022, statistiche e curiosità ottava giornata: amuleto Torino per il Napoli

by Fulvio Mazza

Foto Antonio Fraioli

Dopo la sosta torna la Serie A con l’ottava giornata, ad aprire il turno sarà la partita Spezia-Salernitana sabato 16 ottobre alle 15,00: le due squadre non si sono mai affrontate nel massimo campionato, in Serie B invece i precedenti sono 18 con nove vittorie per gli aquilotti, sette successi granata e due pareggi. Alle 18,00 primo big match Lazio-Inter: i biancocelesti si sono aggiudicati solo due delle ultime 10 gare nel torneo contro i nerazzurri (due pareggi e sei sconfitte), dalla stagione 2016/2017 in avanti con nessuna formazione Immobile e compagni hanno ottenuto meno trionfi. I capitolini ritrovano da avversari Simone Inzaghi e Correa, arbitra Massimiliano Irrati. Alle 20,45 il Milan ospita il Verona: i rossoneri dopo aver perso due match consecutivi contro i gialloblù in Serie A tra il 2016 e il 2017 sono rimasti imbattuti nelle successive cinque partite con gli scaligeri in campionato con tre vittorie e due pareggi.

Domenica 17 ottobre alle 12,30 il Cagliari riceve la Sampdoria: dal 2017 in avanti si contano quattro pareggi tra le due compagini in campionato (due successi rossoblù e tre blucerchiati), nel periodo contro nessuna squadra i doriani hanno pareggiato più gare nel massimo torneo. Alle 15,00 l’Atalanta fa visita all’Empoli: l’ultimo scontro diretto in Serie A è datato 15 aprile 2019, l’incontro giocato all’Atleti Azzurri d’Italia terminò 0-0 ma le due formazioni hanno tentato più tiri da quando il dato è a disposizione (2004/2005). Le conclusioni totali infatti sono state 50, di cui 47 nerazzurre, ,contemporaneamente il Genoa ospita il Sassuolo; i neroverdi si sono aggiudicati gli ultimi tre match di campionato con un punteggio complessivo di 9-2, il 29 luglio 2020 inoltre la compagine allenata attualmente da Dionisi ha vinto 5-0 al Mapei Stadium. Questo successo rimane il trionfo con il più alto margine di gol per il Sassuolo nel torneo, l’Udinese riceve il Bologna: gli ultimi tre confronti tra le due squadre in Serie A sono finiti in pareggio, bianconeri e rossoblù non arrivano a quota quattro X consecutive in campionato dal 1997.

Alle 18,00 il Napoli attende il Torino: gli azzurri hanno perso solo una delle ultime 18 partite nel torneo contro i granata (primo marzo 2015 1-0, gara disputata in trasferta) ottenendo per il resto 12 successi e cinque pareggi. Alle 20,45 secondo big match Juventus-Roma: i bianconeri si sono aggiudicati 83 gare in Serie A contro i giallorossi (con l’Inter hanno vinto 85 match) e hanno segnato 269 reti (con la Lazio invece hanno centrato la porta 275 volte). Arbitra Orsato, chiude l’ottava giornata il match Venezia-Fiorentina lunedì 18 ottobre alle 20,45: la squadra viola è la formazione contro la quale i lagunari hanno vinto più partite in campionato (nove gare realizzando in tutti questi match almeno due gol), completano due pareggi e 13 successi gigliati.