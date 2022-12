Sampdoria, Stankovic volerà a Roma per i funerali di Mihajlovic: posticipata amichevole in Turchia

Nella giornata di domenica 18 dicembre, Dejan Stankovic si recherà a Roma per essere presente ai funerali del suo grande amico Sinisa Mihajlovic. Al termine dell’allenamento mattutino dei blucerchiati, il tecnico della Sampdoria lascerà Antalya insieme al vice Nenad Sakic. I due faranno scalo a Istanbul per poi arrivare nella capitale. Per questa ragione, è stato deciso di posticipare alla giornata di martedì 20 dicembre l’amichevole contro la Dynamo Dresda, 0riginariamente in programma lunedì 19.